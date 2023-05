Stockerauer Inline-Hockeyherren im Siegesrausch

Am Pfingstwochenende pausieren die Inline-Hockey Ligen wegen Nationalteamsichtungen. Zeit, um eine erste Bilanz zu ziehen. Und diese fällt bei den Stock City Oilers aus Stockerau positiv aus: Nach zuletzt sechs Siegen am Stück verbesserte man sich auf Platz zwei der Tabelle in der Regionalliga Ost. Nur die Mad Dogs Wiener Neustadt ziehen mit zehn Siegen aus zehn Spielen an der Spitze einsam ihre Kreise.

Dabei war die letzte Heimrunde auf Stockerauer Asphalt eine schweißtreibende Angelegenheit, bei 25 Grad in der Sonne kamen die Hausherren ordentlich ins Schwitzen. Dabei wurden zunächst die Vienna Scorpions souverän mit 4:1 abgefertigt, ehe es zum Schlagerspiel gegen die Shadows Amstetten kam, gegen die man die erste Begegnung im April klar mit 2:9 verlor.

0:3-Rückstand aufgeholt und Moral gezeigt

Und auch diesmal sah es zu Beginn schlecht aus: 3:0 lagen die Amstettner schon voran, doch die Lokalmatadoren gaben nicht auf und konnten noch vor dem Pausenpfiff auf 2:3 verkürzen. Gleich nach Wiederanpfiff netzen die Stock City Oilers zum 3:3-Ausgleich ein, ehe sie wenige Minuten später erstmals in Führung gingen. Doch in der 30. Spielminuten erzielten die Shadows den Ausgleich zum 4:4. Es roch bereits nach Overtime, ehe Jung-Oiler Tobias Vohryzka 33 Sekunden vor Spielende den Siegtreffer zum 5:4 schoss.

Stock City Oiler-Obmann Christian Prerauer war danach happy: „Mit unserer jungen Mannschaft aktuell Zweiter zu sein ist eine tolle Bestandsaufnahme. Weiter so!“