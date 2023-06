Stockerauer Inline-Hockeynachwuchs ist Nummer eins in Österreich

In der Mad Dogs Arena in Wiener Neustadt fand heuer das letzte Spiel der Stock City Oilers aus Stockerau in der U19-Bundesliga statt. Die Anspannung vor dem Spiel war den Jungs anzusehen, da es für beide Mannschaften um den Titel ging.

Das Spiel begann wie erwartet sehr körperbetont, beiden Mannschaften schenkten einander nichts und kämpften um jeden Ball. In der fünften Minute war es endlich so weit: Jung-Oiler Julian Hessenberger netzte nach einem Pass von Leonard Müllebner zur 1:0-Führung ein. Die Lenaustädter wollten mehr und erhöhten weiter den Druck. Bereits nach vier Minuten konnte im Power Play Oilers-Kapitän Gleb Salnik nach Vorlage von Jonas Prerauer die Führung auf ausbauen. Mit dem 2:0 ging es in die Pause.

Im zweiten Drittel ging es in dieser Tonart weiter. Die Oilers konnten die Führung mit Treffern von Kevin Haslinger und Nicolas Taucher auf 4:0 ausbauen. Durch den Frust der Wiener Neustädter nahm das Spiel nochmals an Härte zu. Doch die Stockerauer ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und verteidigten den Spielstand bis zur zweiten Drittelpause.

Viel Tempo und viel Härte und danach viel Freude

Der letzte Spielabschnitt - die letzten 20 Minuten dieser Saison - startete wie der vorherige aufgehört hatte - mit viel Tempo und auch Härte! Die Lenaustädter ließen aber keinen Zweifel mehr daran, dass sie den Meistertitel in diesem Jahr unbedingt haben wollten. Ab der 50. Minute trafen Prerauer, Taucher und Salnik zum 7:0-Zwischenstand. Erst 30 Sekunden vor Ende des Spiels konnten dieHausherren in einem Powerplay den Ehrentreffern zum 1:7-Endstand erzielen.

Mit dieser perfekten Teamleistung sicherten sich die Stock City Oilers den U19-Inlineskaterhockey-Meistertitel 2023, sehr zur Freude von Stock City-Obmann Christian Prerauer: „Ich bin echt stolz auf die Burschen. Unsere Nachwuchsarbeit trägt immer mehr Früchte.“