Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Korneuburg

Bei olympischer Premiere dabei

Julia Brückler aus Gerasdorf war in Tokio.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio im Spätsommer ist auch eine Sportlerin aus dem Bezirk aktiv dabei: Skateboarderin Julia Brückler aus Gerasdorf.

Für die 31-jährige Brückler, den rot-weiß-roten Beitrag bei der olympischen Skateboard-Premiere in der japanischen Hauptstadt, ist der Vorkampf in der Disziplin Street gleichzeitig auch Endstation. Die Weinviertlerin erzielt mit ihren beiden Läufen und den Einzeltricks insgesamt 5,10 Punkte und liegt damit am Ende auf Platz 18 von 20 Teilnehmerinnen. Brücklers Reise zu den Olympischen Spielen ist allerdings schon aller Ehren wert und der Lohn für die jahrelange harte Arbeit, die im beschaulichen Gerasdorf beginnt und dann quer über den ganzen Globus führt – konkret von Texas über Los Angeles nach Tokio.

Neben Brückler ist auch der Korneuburger Sportmediziner Joachim Westermeier im ÖOC-Ärzteteam dabei und das 23-jährige Tischtennis-Ass Karoline Mischek – ebenfalls aus Korneuburg – als Ersatzspielerin. Sie hat aber trotzdem ein absolutes Highlight, darf nämlich mit dem österreichischen Team bei der Eröffnungsfeier ins Stadion einmarschieren – unvergesslich ...

Zwei Bezirks-Asse bei den Olympischen Spielen: Julia Brückler (l.) steht auf dem Skateboard, Karoline Mischek (r.) ist bei der Eröffnungsfeier dabei. APA/Georg Hochmuth/privat

Erste WM seit über 10 Jahren

Johanna Reichert und Johanna Schindler schaffen mit Nationalteam Historisches.

Als Österreichs FrauenNationalteam Ende April die erstmalige Qualifikation für die erste Weltmeisterschaft seit 2009 schafft, erleben das auch zwei Korneuburgerinnen hautnah mit.

Die Rückraumspielerinnen Johanna Schindler (Anm.: 27 Jahre), die für Hypo Niederösterreich spielt, und Johanna Reichert (19), die beim Thüringer HC unter Vertrag steht, tragen dabei ihren Teil zu diesem historischen Erfolg bei. Und auch bei der WM in Spanien zeigt das – von Corona arg gebeutelte – ÖHB-Team auf und erreicht mit den Leistungsträgerinnen Schindler und Reichert eine Top-16-Platzierung. Quasi als Draufgabe wird Reichert noch zur „Handballerin des Jahres“ gewählt.

Endlich wieder zurück in der WHA

Überhaupt ist es ein absolutes Erfolgsjahr für den Handballbezirk: Schindlers Stammverein, die Union APG Korneuburg, schafft im Frühjahr nach drei Jahren in der Bundesliga den Aufstieg zurück in die WHA, Österreichs oberste Spielklasse, und setzt dort im Herbst mit einer Mannschaft – hauptsächlich bestehend aus Eigenbauspielerinnen – bereits erste Duftmarken, der Klassenerhalt sollte kein Thema sein.

Auch die Stockerauer WHA-Damen dürfen zufrieden sein, lösen im Frühjahr das Europapokalticket und bescheren der Alten Au im Herbst eine magische europäische Nacht, als der Schweizer Vertreter Kreuzlingen in einem dramatischen Siebenmeterschießen ausgeschaltet wird.

Traum vom erstmaligen Finaleinzug lebt

Und die Bundesligaherren der Union Sparkasse Korneuburg schaffen es im Mai ins Halbfinale und spielen in der laufenden Spielzeit sogar um den Titel mit. Diesmal ist der Finaleinzug das erklärte Ziel von Kapitän Julian Schafler und Co.

Wurf ins Glück. Johanna Reichert (l.) ist in den entscheidenden WM-Qualispielen gegen Polen eine der stärksten Österreicherinnen. ÖHB/Diener/Eva Manhart

Die „Grizzlies“ sind los

Startschuss für die AFC „Grizzlies“ aus Stockerau. Der neue Verein absolviert im Sommer die drei benötigten Qualifikationsspiele, um 2022 an der AFBÖ-Meisterschaft teilnehmen zu können – und das jedes Mal vor hunderten Fans im Stadion Alte Au.

Robert Simperler

Flachländer bei alpiner WM

Der Großrußbacher Lukas Pachner qualifiziert sich im Februar für die Snowboardcross-Weltmeisterschaften in Schweden, scheitert dort aber bereits im Achtelfinale. Aktuell kämpft der 30-Jährige um ein Ticket für die Olympischen Winterspiele in Peking und schafft im Spätherbst schon ein Top-Acht-Resultat im Weltcup.

Sierndorf stark wie nie

Die 2. Bundesligaherren des TTV Sierndorf lösen im Frühjahr erstmals das Ticket für das Obere Play-off und knüpfen in der laufenden Spielzeit nahtlos an diese starke Leistung an und spielen aktuell sogar um Platz eins mit.

Zu schnell für die Konkurrenz

Andreas Vojta ist DER österreichische Top-Läufer 2021: Der 32-jährige Gerasdorfer holt Rekorde und Staatsmeistertitel über 1.500, 3.000, 5.000 und 10.000 Meter in der Halle und Freiluft.

Zum Drüberstreuen schafft er bei der Crosslauf-EM in Irland Ende des Jahres das beste Ergebnis seiner Karriere.

Derbyliga begeistert

In der Fußball 2. Landesliga Ost gibt es in der Herbstmeisterschaft Spektakel pur, fast in jeder Woche ein Korneuburger Bezirksderby vor vollen Rängen und mit dem SV Stockerau und 1. FC Bisamberg zwei Mannschaften, die bis zum Ende um die Winterkrone kämpfen. Die Fortsetzung folgt kommendes Frühjahr ...

Korneuburger „Goldfische“

Nina Gangl aus Spillern ist weiter die stärkste Österreicherin über die kurze Freistil-Strecke, holte Kurz- und Langbahn-Staatsmeistertitel, löst zudem die Tickets für die Europa- und Weltmeisterschaft.

Zudem schnappt sich Florian Stefanik aus Hagenbrunn zum ersten Mal einen Staatsmeistertitel und auch der Nachwuchs des ASV2000 aus Stockerau schwimmt an der nationalen Jugendspitze mit.

Gala zum 30-Jahr-Jubiläum

Im September findet im Z2000 in Stockerau ein Gala-Abend statt, gefeiert wird das 30-jährige Jubiläum des Cupsiegs der Stockerauer über den SK Rapid im Jahr 1991 – mit fast allen Kickern und Betreuern von damals sowie vielen Promis.

Stammplatz beim SK Rapid

Während Fußballprofi Bernd Gschweidl aus Bisamberg beim SKN St. Pölten noch nicht auf Touren kommt, sorgt der Sierndorfer Martin Moormann für Schlagzeilen und etabliert sich einen Stammplatz beim österreichischen Rekordmeister.

Auch die Niederfellabrunner Torfrau Manuela Zinsberger zeigt mit Top-Leistungen beim FC Arsenal aus London auf.

Zurück an der Weltspitze

Österreichs Abordnung überzeugt bei der Junioren-WM in der Sportaerobic in Aserbaidschan. Die Aero-Dance-Formation des ÖFT mit Maria Poigner, Florentine Ehrenhöfer, Lena Wolf und Corinna Zahn (alle aus Stockerau, genauer gesagt FAC Gitti-City und Gymnastics Academy) wird starke Vierte.