Stockerauer Judoka legten ihre Gegner auf die Matte

Im Frühling konnten die Stockerauer Judoka an die Erfolge des vergangenen Herbst anknüpfen. So gelang es bereits im März in der Schülerliga das Leistungszentrum Klosterneuburg in der Mannschaftsbegegnung zu besiegen und bei den Erwachsenen gewann man - in einer Wettkampfgemeinschaft mit Bad Pirawarth - Silber im internationalen Donaupokal. Und beim Weinviertelcup gingen satte 19 Medaillen an die Stockerau Judokids.

Anfang Mai bestritten 13 Stockerauer schließlich die niederösterreichischen Landesmeisterschaften. Dabei konnten sich Tobias Schmücker (Anm.: Altersklasse Unter-12), Maksym Kogan (U14), mit jeweils drei Siegen, und Fabiana Skopik (U12),mit zwei Siegen, als die kampfstärksten Judoka ihres Gewichts des Landes durchsetzen und gewannen den Landesmeistertitel. Vizelandesmeister wurden Luzia Bixa (U14) und Georg Bixa (Allg. Klasse). Bronze gewannen Julian Sienski (U12), Markus Schmücker (U10), Maximilian Hödl (U14) und Hamed Husseini (U21). Im Vereinsklassement war der JC Stockerau damit hinter den vier Landesleistungszentren der fünfterfolgreichste Verein Niederösterreichs.

Girlspower auf internationaler Ebene

Auch beim internationalen Austria-Cup im steirischen Zeltweg zeigten die Weinviertler auf. Dort trafen sich in den Altersklassen U10 bis U16 721 Nachwuchskämpfer aus 14 Nationen und 100 Vereinen zu einem hochkarätigen Judowettkampf.

Der frischgebackenen Landesmeisterin Skopik gewann sensationell ihren Auftaktkampf gegen die Grazerin Egger, besiegte die Französin Bataille und errang gegen die Rumänin Balan Gold. Lucia Bixa unterlag nach ihrem Sieg gegen die Rumänin Dihenes im Halbfinale der Oberösterreicherin Gaida und gewann in der Hoffnungsrunde Bronze.

Nachdem Kogan zuletzt im April die internationale Meisterschaft in Rohrbach mit fünf Siegen gewinnen konnte und ebenso den Landesmeistertitel für sich gewann startete mit zwei direkten Siegen durch Würgetechniken erfolgreich in das Turnier. Im Halbfinale unterlag er jedoch dem Kroaten Grljac, in der Trostrunde dem Wiener Alibekov durch einen Wurf in der Nachkampfzeit und belegte letztendlich Platz fünf.

In der Altersklasse U12 gelang es Schmücker und Sienski erste Kampfpunkte für sich zu entscheiden. Zur Platzierung braucht es jedoch noch Kampfroutine und Quäntchen Selbstvertrauen.