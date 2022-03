Nach dem Kampf musste Ärztin ran

Werbung

Volle Tribünen, aufgeheizte Stimmung und hochklassige Kämpfe, inklusive Titelfights – das war die 22. „Night of Glory“ in der Franz-Guggenberger-Sporthalle. Insgesamt zwölf Kämpfe in den Disziplinen Kickboxen, Boxen oder K-1- Kickboxen (kombiniert mehrere Kampfsportarten bzw. deren Techniken) standen auf dem Programm, zwei stachen dabei besonders hervor:

Der Tscheche Jindrich Krajca gewann im K1-Titelkampf in der Gewichtsklasse über 91 Kilogramm gegen den kanadischen Hünen Devon Pelly mittels K.o. und ließ danach seiner Freude freien Lauf. Allerdings hätte es für Pelly noch blöder kommen können: Weil beide Athleten auf Schienbeinschützer verzichteten und vor allem der Kanadier ordentlich einsteckte, musste er danach von Ringärztin Linda Asamoah noch akut versorgt werden, um einer möglichen Beinthrombose vorzubeugen.

Absoluter Höhepunkt hätte dann der Intercontinental-GBF-Titelkampf im Ladies-Schwergewicht über 66 kg in K-1 sein sollen, wo die 19-jährige Wiener Lokalmatadorin Alexandra Petre die Deutsche Brit Weirich fordern wollte. Doch die Kölnerin, aktuell die Nummer zwei eines anderen großen Weltverbandes, der GBF, musste kurzfristig absagen. Deshalb sprang ihre Landsfrau Aleksandra Paunovic ein. Petre – Kampfname „Godzilla“ – unterlag Paunovic nach Punkten.

Die nächste „Night of Glory“ in Korneuburg ist übrigens schon geplant, sie soll Ende September stattfinden.