Aussie-Power und Sieg für „Godzilla“

Am vergangenen Samstag gab es wieder Kampfsport vom Allerfeinsten in Korneuburg zu sehen. In der Franz-Guggenberger-Halle fand zum 24. Mal die internationale „Night of Glory“ statt.

Erstmals in der Geschichte wurden zwei australische Champions (!) von Veranstalter Josef Kurta ins Weinviertel geholt. Für beide gab es auch einen Titelkampf in ihrer jeweiligen Organisation. Und dass sich Australier in „Austria“ wohlfühlten, zeigten sie im Boxring und verteidigten ihre WKF-PRO-Weltmeistertitel im Kickboxen nach K-1-Regeln erfolgreich.

Der amtierende Profi-Weltmeister Matt Stapleford gewann seinen Gürtel gegen den Wiener Kristian Zecevic nach Punkten. „Sicher einer der besten Kämpfer, den wir je bei unseren Veranstaltungen hatten“, schwärmte Kurta. Ein weiteres Highlight war der K-1-Weltmeister-Titelkampf von Milos Rastovic aus Sydney gegen den Welser Milivoja Dukic. Auch dieser Fight ging durch Sieg nach Punkten nach Sydney. Es war aber nicht die einzige Premiere an diesem Abend: Erstmals in der Geschichte wurde in Korneuburg auch die „Ladies League“ ausgetragen.

Die Wienerin Alexandra Petre, ihr Kampfname lautet übrigens „Godzilla“, ist derzeit in vielen Weltverbänden die Nummer eins im Schwergewicht. Sie ist vierfache Amateur-Weltmeisterin seit Kairo 2021 und achtfache Europameisterin. Dazu hält Petre den Interkontinental-Titel in den Weltverbänden GBF und WKF. Zudem ist Petre in vielen Weltranglisten die Nummer eins.

Ihre Gegnerin war diesmal Elena Nefintidi aus Griechenland, mehrfacher Champion und Europameisterin im Thaiboxen. Nach einer harten Fünf-Runden-Schlacht werteten die internationalen Punkterichter aus Australien, Italien und Österreich einen weiteren klaren 3:0-Sieg für Petre.

Und Sieger war auch Kurta, der bereits verriet, dass die nächste „Night of Glory“ in Korneuburg Ende September stattfinden wird.