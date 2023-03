Australier werden in Korneuburg zuschlagen

Werbung

Am Samstag, 18. März, findet in der Franz-Guggenberger-Halle in Korneuburg die bereits „24. Night of Glory“ statt. Internationale Kämpfer aus acht Nationen, Damen und Herren sind in Korneuburg am Start und werden für Kickbox-Action vom Feinsten sorgen – erstmals auch mit zwei Gästen aus „Down Under“.

„Erstmals in der Geschichte kommen zwei australische Champions nach Österreich“, freut sich Organisator Josef Kurta. Der amtierende Profi-Weltmeister Matt Stapleford will dabei seinen WM-Titel gegen den Wiener Kristian Zecevic verteidigen, und ein weiterer Hauptkampf ist jener des K-1-Weltmeisters Milos Rastovic aus Sydney gegen den Welser Milivoja Dukic. Erstmals in der Geschichte gibt es in Korneuburg auch die „Ladies League“, das heißt mehrere internationale Frauenkämpfe.

Höhepunkt ist sicherlich der Fight der Lokalmatadorin und Wienerin Alexandra Petre, die derzeit in vielen Weltverbänden die Nummer eins im Schwergewicht ist. Sie ist achtfache Europameisterin und seit Kairo 2021 vierfache Amateur-Weltmeisterin. Dazu hält Petre, die den Ringnamen „Godzilla“ trägt, den Interkontinental-Titel in den Weltverbänden GBF und WKF in ihren Händen. Sie trifft auf die Griechin Elena Nefintidi.

Vorverkauf-Tickets gibt es ab sofort, Restkarten an der Abendkasse. Alles dazu und weitere Informationen unter:

www.knock-out.at