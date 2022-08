Brasilo-Power und „Godzilla“ treffen aufeinander

Werbung

In knapp einem Monat, am Samstag, 24. September, findet in der Franz-Guggenberger-Sporthalle in Korneuburg bereits zum 23. Mal die „Night of Glory“ statt. Bei diesem Kickbox-Event sind Damen und Herren aus vielen Nationen in der Bezirkshauptstadt am Start und werden für hochklassigen Kickbox-Sport sorgen.

Hauptkampf und absolutes Highlight wird der K-1-Weltmeistertitelkampf in der Klasse Ladies Heavyweight über 66 Kilogramm sein. Dabei trifft die Wiener Lokalmatadorin Alexandra Petre auf die gebürtige Brasilianerin Mariane Oliveira.

Petre ist derzeit in vielen Weltverbänden die Nummer eins im Schwergewicht. Sie ist dreifache Amateur-Weltmeisterin und vier fache Europameisterin, dazu hält sie den Interkontinental-Titel in den Weltverbänden GBF, ISKA und WKF. Daher ist es nun ihr bisher größter Kampf, es geht erstmals um den Gürtel des WKF-Weltmeisters.

Ihr Ringname ist „Godzilla“, ihr Kampfrekord steht bei 25 Siegen in 29 Kämpfen. Ihre Gegnerin Oliveria kommt aus Brasilien, lebt in Portugal und kämpft daher diesmal auch mit portugiesischer Lizenz. Oliveira ist mehrfache portugiesischer Champion und liegt in der WKF-Weltrangliste derzeit auf Rang vier i.

Weiters gibt es im Rahmen der „Night of Glory“ einen offiziellen Länderkampf des österreichischen Nationalteams gegen das polnische Team und als Draufgabe einen österreichischen Titelkampf im Boxen in der Gewichtsklasse bis 60 kg, sanktioniert von der GBF.

Weitere Informationen, die „Fight Card“, den Zeitplan und alles zum Ticket-Vorverkauf finden Sie im Internet unter

www.knock-out.at .