Korneuburg ist bereit für Kampfsportspektakel „Night of Glory“

Am Samstag, den 23. September (Einlass ab 16 Uhr, Kampfbeginn 17 Uhr), findet in der Franz-Guggenberger-Sporthalle die "25. „Night of Glory“ statt, eine internationale Topveranstaltung in Sachen Boxen und Kickboxen. Erstmals in der Geschichte wurden zwei Europa-Titel im Boxen gebucht. Der neue Partner der Veranstalter, die WBU - World Boxing Union, ist einer der großen und ältesten Weltverbände in Boxen.

Mahdi Kasemi in der Klasse Leichtgewicht und Samim Sahil im Super-Leichtgewicht versuchen dabei in ihren Klassen den WBU Semi-Pro Titel nach Österreich zu holen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Kickboxen K-1 Titelverteidigung von Weltmeisterin und Lokalmatadorin Alexandra Petre. Die Wienerin mit dem Kampfnamen „Godzilla“ hat einen unglaublichen Kampfrekord von 36 Kämpfen und 33 Siegen, davon 12 durch K.o. Sie ist vierfache Amateur Weltmeisterin seit Kairo 2021 und achtfache Europameisterin. Dazu hält Petre den K-1 Interkontinental Titel in den Weltverbänden GBF und WKF. Petre ist in vielen bedeutenden Weltranglisten Nummer eins im Damen Schwergewicht über 66 Kilogramm.

Ihre Gegnerin wäre die Deutsche Annabell Honert gewesen, doch diese verletzte sich an der Hand und musste kurzfristig absagen. Nun wurde Europameisterin Petra Nemcova aus Brünn verpflichtet. Die Tschechin ist übrigens nur eine von drei Damen, gegen die Petre verloren hat ...