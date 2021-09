In Zusammenarbeit mit dem Kickboxclub Octagon pro Gym findet am Samstag, 18. September, ab 16 Uhr in der Franz Guggenberger-Sporthalle in Korneuburg die Kampfsport-Veranstaltung „Night of Glory“ statt.

Bei der 21. Auflage trifft im Hauptkampf um den Kickbox-Europatitel bei den Ladies in der Schwergewichtsklasse über 66 kg in K-1 die 19-jährige Wienerin Alexandra Petre (vierfache Amateur-Europameisterin für Österreich) auf die amtierende Europameisterin Petra Nemcova aus Tschechien.

Dieser Kampf um gleich zwei Titel der internationalen Verbände WKF und GBF hat bereits am 22. Mai in Korneuburg stattgefunden und damals mit einem laut Organisator Josef Kurta „sehr freundlichen Urteil“ überraschend für Nemcova geendet. Jetzt ist also Revanche angesagt. Zudem wird es noch weitere hochkarätige Kämpfe bei den Männern und Frauen mit Teilnehmern aus acht Nationen geben.

Die genaue Kampfliste – die noch nicht endgültig feststeht – und alle Informationen zum Karten(vor-)verkauf und den Covid-19-Regeln finden Sie im Internet unter www.knock-out.at. -ps-