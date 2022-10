Stetten jubelt mit seinem Weltmeister

Werbung

Emotionen pur in der Franz-Guggenberger-Sporthalle Korneuburg: Bei der ersten „Armageddon Fight Night“ des Korneuburger KnockOut Gyms gab es nicht nur hochklassige Kickbox-Kämpfe zu sehen, sondern auch einen Triumph des Lokalmatadors: Daniel Cikarevic aus Stetten holte sich den Weltmeistertitel in der Disziplin K1 bis 79,6 Kilogramm im Weltverband WMAC.

Der Gegner stand „am Ende auf Rollschuhen“

Der 30-Jährige war überglücklich über diesen Erfolg: „Ich kann es noch gar nicht glauben, aber ich war auch so gut vorbereitet wie nie.“ Das war im Kampf gegen den Deutschen Eric Keppeler zu sehen, den er in der zweiten Runde besiegte, nachdem dessen Trainer das Handtuch werfen musste. „Er ist am Ende schon auf Rollschuhen gestanden, wie man bei uns sagt“, spielt Cikarevic darauf an, dass Keppeler schon mehrmals angezählt wurde.

Von dem fünfrundigen Kampf à drei Minuten waren auch die knapp 900 (!) Fans in der Halle begeistert, die insgesamt neun Kämpfe sahen. Es war eine gelungene Premiere des Knock Out Gyms, das 2019 in der Nähe des Bahnhofs eröffnet hat und und sich zunehm ender Beliebtheit erfreut. Der Neo-Weltmeister ist dabei einer der drei Gründer. „Wir legen dabei Wert auf Qualität und müssen deshalb immer wieder einen Mitgliederstopp machen“, erklärt Cikarevic, der das aber (noch) nicht hauptberuflich macht.

Der nächste Stopp soll im Ausland sein

Wie kam der Stettner überhaupt zu dieser Sportart? „Ich war eigentlich Fußballer und gar nicht so schlecht (lacht). Aber eines Tages bin ich über das Fitnesscenter dazu gekommen – und war Feuer und Flamme.“ Dann fingen die ersten Kämpfe an, und als er genug Punkte in der Weltrangliste für einen WM-Titelkampf hatte, war es soweit. Bisher sorgte er national für Aufsehen, zukünftig soll es internationaler werden. „Da will ich im Ausland durchstarten, mit so einem WM-Titel stehen die Türen offen“, weiß der Weinviertler. Allerdings heißt es in den nächsten Wochen erst einmal Ruhe geben, wird er doch im November am Fuß operiert – eine Folge der harten Kämpfe.

Da kann er sich wieder mehr der Familie widmen, für die Cikarevic in der Vorbereitung kaum Zeit hatte. „Ich bin meiner Frau Mercedes unendlich dankbar, dass sie mich so unterstützt, immer meine Mahlzeiten vorgekocht, meine Abwesenheiten und vor allem meine Launen ertragen hat (lacht). Es hat sich ausgezahlt.“