Frühes Aus für Tischtennis-Asse bei WM

Während der Breitensport im Lockdown verharrt, steht der Spitzensport weiter an der Platte. Wir haben die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche zusammengefasst:

Weltmeisterschaft in Houston

In einer Linz-AG-Froschberg-internen Partie war für die Korneuburgerin Karoline Mischek in der ersten Runde des Damen-Einzels gegen Suthasini Sawettabut Endstation. Die für den Linzer Traditionsverein in der Champions League aufschlagende Thailänderin (Nummer 39 der Welt) nahm von Anfang an das Heft in die Hand und blieb gegen Mischek am Ende ohne Satzverlust siegreich. Und auch im Doppel lief es für die gebürtige Weinviertlerin nicht viel besser: Ebenfalls ohne Satzgewinn blieben Mischek und ihre englische Partnerin Ho Tin-Tin. Wie schon im Einzel stand sie Sawettabut gegenüber. Diese hatte mit ihrer thailändischen Kollegin Orawan Paranang das Spiel jederzeit im Griff, lediglich Satz zwei war mit 11:9 eine knappe Angelegenheit.

Bei den Herren zog David Serdaroglu vom UTTC Stockerau zog gegen den Weltranglisten-25. aus Taiwan Chuang Chih-Yuan klar den kürzeren – 0:4. Und auch im Doppel mit Alexander Chen war in Runde eins Endstation.

Landesmeisterschaft Stockerau

Noch vor den Ausgangsbeschränkungen fand in der Stani-Fraczyk-Arena Stockerau die NÖ-Landesmeisterschaft der allgemeinen Klasse und U21 statt.

Nur eine Woche nach seinem bereits dritten Edelmetall bei Nachwuchs-Europameisterschaften war Maciej Kolodziejczyk vom UTTC Stockerau erneut erfolgreich. Der frischgebackene U21-EM-Bronzemedaillengewinner im Herren-Doppel wurde seiner Favoritenrolle gerecht und eroberte den Titel im offenen Bewerb vor „heimischem“ Publikum. Mit Vereinskollegin Lara Taborsky gab es noch Gold im Mixed- Bewerb. Und Stichwort Taborsky: Das Top-Talent aus der Lenaustadt holte noch Gold im Damendoppel mit Daniela Magerle und Bronze im Einzel.

Aber auch der TTV Sierndorf hatte Grund zur Freude: Den höchsten Punktebewerb bis 2.000 Punkte sicherte sich Sierndorfs Bundesliga-Ass Martin Kinslechner vor Verteidigungsspieler Andrej Stram aus Wiener Neudorf. Im Bewerb bis 1.250 Punkte war es Jakob Wilder, der souverän durch den Bewerb fegte und nur im Finale einen Satz abgeben musste. Simon Wilder kam im Bewerb bis 750 Punkte ins Halbfinale. Dabei schlug er den als Nummer eins gesetzten Spieler.