Vorbereitung der Handballer geht in die heiße Phase

Werbung

Am Montag fand der „Media Day“ der zwei höchsten Spielklassen der Damen und Herren in Wien statt. Es ist ein wenig der inoffzielle Startschuss für die neue Saison.

Grund genug, bei den drei Bezirksvereinen nachzufragen, wie denn die Vorbereitung so läuft, denn in zehn Tagen (WHA Meisterliga) bzw. 16 Tagen (HLA Challenge) geht es wieder los.

UHC Müllner Bau Stockerau

Der stärkste Weinviertler WHA-Verein bereitete sich bei einem Trainingslager im slowakischen Stupava auf die Spielzeit 2022/23 vor, „mit vielen intensiven Trainingseinheiten und viel Spaß“, wie Coach Moshe Halperin berichtete. Zudem wurde zum Abschluss ein Testspiel gegen die Gastgeber HC Tatran Stupava gewonnen. Zurück in Österreich standen dann weitere Testspiele auf dem Programm: Zunächst wurde Aufsteiger HC Tulln mit 38:24 besiegt, am Samstag dann Zweitligist UHC Hollabrunn mit 26:24.

Union APG Korneuburg

Ebenfalls vor Kurzem fand, wie bereits im Vorjahr, das gemeinsame Trainingslager der WHA-Damen und der WHA-U18 in der JUFA Gnas in der Südoststeiermark statt. Nachdem zuvor in der Vorbereitung der Schwerpunkt auf Konditionsaufbau gelegt worden war, lag am Trainingslager der Fokus auf Spielzügen, Taktik und Arbeit mit dem Ball. Bei bis zu acht Stunden Training am Tag waren die Spielerinnen ordentlich gefordert, zahlreiche weitere Teamaktivitäten wie Spieleabende oder ein Paintball-Nachmittag sorgten aber dafür, dass auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Zurück in Korneuburg fand dann am vergangenen Samstag noch ein internationales Testspiel gegen den tschechischen Klub HK Hodonin statt. Dabei siegten die Mädels von Trainer Peter Schildhammer in einer tollen Partie mit 32:28.

Union Sparkasse Korneuburg

Keine Verletzten, dafür viel Spaß hatten die HLA-Challenge-Herren, die das vergangene Wochenende zum Teambuilding nutzten, um sich im Waldseilpark Kahlenberg in Wien unter anderem im Bogenschießen zu messen.