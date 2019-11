Redl brach Weltrekord am Hintertuxer Gletscher .

Ein Freitaucher aus Korneuburg hat am Hintertuxer Gletscher in Tirol einen Weltrekord aufgestellt: Christian Redl tauchte als erster Mensch auf 3.200 Metern Seehöhe ohne Pressluftflasche 23 Meter tief in einen Eisschacht am Gletscher.