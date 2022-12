Kraftprobe für Korneuburgs stärkste Frau

Werbung

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“ – dieses Zitat trifft auch auf die Korneuburger Kraftsportlerin Sophia Pilwax zu.

Die 22-Jährige nahm an den Junioren-Welt- und -Europameisterschaften im Kraftdreikampf im türkischen Istanbul bzw. polnischen Skierniewice teil und erlebte einiges:

Die WM in Istanbul

Wurde Pilwax doch in der Türkei einem Athletenhotel untergebracht, das nur auf dem Papier ein paar Sterne hatte, in der Realität aber zum Fürchten war. Zum einen war die Verpflegung, gelinde gesagt, für eine Top-Sportlerin suboptimal. „Ich habe in den Tagen dort kein einziges Mal etwas Warmes zu essen bekommen. Für mich, die sich ohnehin viel Essen bzw. Kalorien zuführen muss, eine Katastrophe“, beschreibt die Weinviertlerin.

Und zum anderen war auch der Rest des Hotels, Stichwort Hygiene beispielsweise, zum Vergessen. „Gut geschlafen habe ich deshalb auch nicht. Und dass kein einziger Mitarbeiter dort Englisch oder Deutsch sprach, hat die Sache auch nicht einfacher gemacht.“ So ging Pilwax nicht gerade ideal vorbereitet in ihren Wettkampf in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Dennoch waren ihre Leistungen beachtlich: 155 Kilogramm in der Kniebeuge, 92,5 kg im Bankdrücken und 185 kg im Kreuzheben waren aller Ehren wert. Das bedeutete Rang neun im Feld der besten Nachwuchskraftsportler.

Dennoch wurmten Pilwax die Umstände: „Da wäre mehr drinnen gewesen. Ich habe dort zwei Kilogramm abgenommen, das ist im Kraftsport schlecht.“ Denn beim Kraftsport ist es einfach: Zu wenig Kalorien bedeuten zu wenig Kraft, sprich zu wenig Leistung. Und die will Pilwax in Zukunft noch steigern, denn es gibt zwei große Ziele: „Ich würde gerne 200 Kilogramm im Kreuzheben und 100 kg auf der Bank schaffen. Für die Athletin des Vereins Supakraft, die seit letzten Sommer mit Pantea Supanetz eine neue Trainerin hat, war es dennoch eine gute Vorbereitung auf das letzte Saisonhighlight.

Die EM in Polen

Aber auch in Osteuropa war sie in Sachen Unterbringung nicht gerade vom Glück verfolgt. Zwar war das Hotel top, lag aber 45 Minuten von der Wettkampfstätte entfernt, nicht gerade ideal, um in einen Wettkampf bei Europameisterschaften zu starten.

Zu allem Überfluss musste sie während des Wettkampfs auch noch ein wenig ihre Technik umstellen. Dennoch stand am Ende Rang zehn. Warum das eine Top-Leistung ist, erklärt Pilwax selbst: „Meine Klasse ist die Stärkste bei den Junioren und der Abstand zu der allgemeinen Klasse nicht zu groß.“ Am Ende standen 152 kg Knie beuge, 95 kg Bank drücken und 179 kg im Kreuzheben.