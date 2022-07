Das ist Korneuburgs stärkste Frau

Werbung

Auf den ersten Blick wirkt die Korneuburgerin Sophia Pilwax wie eine zierliche junge Frau. Auf den zweiten handelt es sich aber um eine der besten Kraftsportlerinnen des Landes, die bei den österreichischen Meisterschaften abräumte und gerade mitten in den Vorbereitungen auf ihr internationales Saison-Highlight ist.

Aber alles der Reihe nach: Die 22-jährige Pilwax setzte vor Kurzem ein Ausrufezeichen bei den österreichischen Juniorenmeisterschaften im Kraftdreikampf im burgenländischen Frauenkirchen. Dort stellte sie gleich vier (!) österreichische Rekorde in ihrer Gewichtsklasse auf: bei der Kniebeuge mit 147 Kilogramm, beim Bankdrücken mit 90 kg, beim Kreuzheben mit 185 kg und somit auch in der Gesamtwertung mit sensationellen 422 kg.

Diese Ergebnisse waren für Pilwax selbst verblüffend: „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich meinen Formaufbau anders geplant habe.“ Anders gesagt: Pilwax trainiert schon für die Juniorenweltmeisterschaft im Kraftdreikampf Anfang September in Istanbul, wo sie bereits als Fixstarterin für den österreichischen Kader nominiert ist. Dort geht es dann in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen.

Wie kam die Weinviertlerin überhaupt zu diesem Sport? „Ich war immer schon sportbegeistert, habe einiges ausprobiert und war auch im Fitnessstudio.“ Vor über fünf Jahren wurde sie dort entdeckt, und seither wird sie von Alexander Havlik gecoacht, der mit seiner Männerschmiede in Korneuburg und Umgebung erfolgreich Bootcamp- und Personaltrainings anbietet. Pilwax ist mittlerweile die mit Abstand stärkste Junioren-Athletin Österreichs.

Ihr Trainer war sogar schon Weltmeister

Und Havlik weiß, wovon er spricht, zählte er doch in den 1990er-Jahren zu den besten Kraftsportlern weltweit und wurde 1995 auch Weltmeister bei den Junioren.

Aber zurück zu Pilwax. Für sie ist ein Aspekt des Kraftsports besonders interessant: „Ich habe vieles ausprobiert, aber nirgendwo musst du mental so bereit sein.“ In einer normalen Woche trainiert die Korneuburgerin viermal drei Stunden, sie hat dabei aber mit einem Problem zu kämpfen: „Ich habe einen guten Stoffwechsel, muss deshalb viel essen und immer was zum Essen dabei haben, damit ich nicht an Gewicht verliere.“ Denn beim Kraftsport ist es einfach: Zu wenig Kalorien bedeuten zu wenig Kraft, sprich zu wenig Leistung. Und die will Pilwax in Zukunft noch steigern, denn es gibt zwei große Ziele: „Ich würde gerne 200 Kilogramm im Kreuzheben und 100 kg auf der Bank schaffen. Das wären echte Meilensteine.“