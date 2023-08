Nächster Rekord für Kraftdreikämpfer Havlik

Und Havlik hätte sich kein besseres Geburtstagsgeschenk machen können. Er wurde dieser Tage 50 Jahre alt und schaffte noch sein (vielleicht) letztes großes, sportliche Ziel: den österreichischen Rekord in der Kniebeuge bei den Masters in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm. Diese österreichischen Meisterschaften im Kraftdreikampf fanden heuer im burgenländischen Frauenkirchen statt und Havlik, der Ende April bereits bei den Wiener Landesmeisterschaft in Stockerau eine Gewichtsklasse darüber (Anm.: bis 120 kg) eine neue Bestmarke aufstelle, war topmotiviert, obwohl er seinen inneren Schweinhund besiegen musste.

„Die Motivation für die schweren Trainings fehlte nach dem Erfolg in Stockerau, doch ich war entschlossen, die paar Wochen durchzuhalten und dieses Kapitel für mich erfolgreich abzuschließen. Es war vor allem ein Kampf im Kopf“, wie Havlik ehrlich zugab. Auch weil der Weinviertler, übrigens 1995 Junioren-Weltmeister, viele Jahre lang dem Wettkampfsport fernblieb, ehe „das Feuer in mir wieder entfachte“.

Havlik kam in einen „Flow“

Wie in Frauenkirchen, wo der Personal Trainer in einen richtigen „Flow“ kam: Gleich der erste Versuch mit 205 kg, was bereits Rekord bedeutete, glückte Havlik und auch 215 kg nahm er scheinbar ohne Probleme. Somit lagen beim dritten Versuch 221 kg an Gewichten an der Stange, die ultimative Herausforderung und das ultimative Ziel für den Korneuburger: „Dies war für mich persönlich mein Ziel, die Rekorde mit mindestens 220 kg zu absolvieren.“

Ruhig und entschlossen nahm sich der 50-Jährige auch diese Gewichte vor die Brust und stemmte die neue Bestmarke in die Höhe - der Jubel und die Erleichterung danach riesengroß. Wie geht es jetzt weiter? „Die Ziele wurden erreicht, die Wettkämpfe sind vorbei, meine Trainingsausrichtung wird sich verlagern und mein Kampfgewicht von ca 105 kg, reduziert werden“, verriet Havlik der NÖN und fügt noch hinzu: „Der Fokus verlagert sich nun mehr auf mein Privatleben und mein Geschäft. Doch ein Leben ohne Training und Sport kann ich mir nicht vorstellen.“