Neuer Rekord für Korneuburger Kraftsportler

Er war einer der besten Kraftsportler Österreichs, wurde 1995 sogar Junioren-Weltmeister. Die Rede ist von Alexander Havlik, Jahrgang 1973, aus Korneuburg. Doch viele Jahre hatte Havlik einen anderen Fokus, erst in den letzten Jahren legte er seinen Schwerpunkt auf Fitness- und Personal-Training. Dabei entdeckte er unter anderem Sopha Pilwax, die zu den hoffnungsvollsten Kraftsportlerinnen Österreichs zählt.

„Und dabei habe ich selbst auch wieder die Liebe zum Kraftdreikampf entdeckt, das alte Feuer ist wieder entfacht“, erklärt Havlik, warum er sich dann wieder entschloss selbst an Wettkämpfen teilzunehmen. So wie an den Wiener Landesmeisterschaften in der Gitti-City Stockerau. Dort ging er in der Gewichtsklasse bis 120 Kilogramm an den Start und stellte einen neuen Österreich-Rekord in der Kniebeuge auf. Die bisherige Bestmarke lag bei 201 Kilogramm, die Havlik auf 220 verbesserte. „Das war mein Ziel“, strahlte der Weinviertler.

Das nächste Ziel sind jetzt die österreichischen Meisterschaften, die Ende Juni im burgenländischen Frauenkirchen stattfinden, wo Havlik im Masters-Bewerb an den Start gehen wird. Auch dort will er den Rekord in der Kniebeuge knacken ...