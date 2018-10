Nur eine Woche nach der Rad-WM in Tirol steigen in Klein Engersdorf/Bisamberg die letzten Titelkämpfe der Straßen-Saison 2018. Der Lagerhaus Korneuburg Grand Prix lädt am Samstag die Elite der Damen und Herren zur österreichischen Kriterium-Meisterschaft und erstmals alle Paracycler zur Straßen-Staatsmeisterschaft. Die Damen feiern zudem ihr ÖRV-Cup-Finale am klassischen 1,6 Kilometer langen Rundkurs. Junge Talente und alte Meister haben ebenfalls die Chance, ihr Können zu zeigen.

Spektakulärer Rundkurs durch enge Kellergassen

Der spektakuläre Rundkurs durch die engen Kellergassen von Klein-Engersdorf ist zum 27. Mal Schauplatz für spannende Kurvenkämpfe und heiße Sprints. „Die anspruchsvolle Strecke lässt dabei jedem Fahrer-Typ Chancen auf den Sieg“, weiß Organisator Andreas Blümel. So haben bereits der kolumbianische Bergspezialist Jose Robles (1996), Weltklasse-Bahnfahrer Roland Garber (1999) oder der tschechische Bahn-Weltmeister Alois Kankovsky (2012) triumphiert.

In den Kategorien Elite Damen und Herren werden die Ergebnisse mit Wertungssprints ermittelt – jede dritte Runde gibt es 5, 3, 2 und 1 Punkte. Für die Damen geht es außerdem zum letzten Mal um Punkte im ARBÖ Frauen-Cup 2018. Alle anderen Kategorien fahren ein Straßenrennen mit Schlusswertung.

Erstmals werden in der langen ÖRV-Geschichte die Straßen-Staatsmeisterschaften der Paracycler im Bezirk Korneuburg ausge tragen. Walter Ablinger, Paralympics-Sieger in London 2012 und Weltmeister 2013 in Kanada, tritt als prominentester Hand biker Österreichs zum ersten Mal am Fuße des Bisambergs an. Wie üblich dürfen beim Peter-Dittrich-Gedenkrennen auch reine Amateure ran.

Drei-Runden-Rennen für E-Biker

Zudem gibt es eine weitere bemerkenswerte Premiere: Ein Drei-Runden-Rennen für E-Biker „soll für zusätzlichen Spaß bei Aktiven und Zuschauern sorgen“, wie Blümel hofft. Nach dem Profirennen und allen Siegerehrungen feiern Aktive und Fans, Funktionäre und Betreuer sowie viele ehemalige Rad-Stars beim traditionellen Legenden-Treffen den gemütlichen Saisonausklang.