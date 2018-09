Willkommen in der Weltklasse – so oder so ähnlich dürfte sich Sophie Schober vom ASV Tria Stockerau fühlen. Denn bei der Duathlon-Langdistanz Weltmeisterschaft im schweize-

r ischen Zofingen, dem Mekka der Duathleten, schaffte sie den Sprung unter die Top 25 der Welt. Ihre beeindruckende Leistung: In 8:22 Stunden wurde die Weinviertlerin Gesamt-22. und Zweite in ihre Altersklasse.

„Natürlich habe ich gehofft, dass ich unter neun Stunden bleibe, aber rechnen darf man damit nicht“, so die 32-Jährige im NÖN-Interview. Bereits zum zweiten Mal nach 2013 nahm Schober am härtesten Duathlon der Welt teil. Was ihn so einzigartig macht, erklärt die ASV-Athletin wie folgt: „Es sind die Höhenmeter, gleich zu Beginn geht es fast nur bergauf. Und das ist bis ins Ziel kaum anders.“

Sophie Schober | zVg

Schobers Muskulatur meldete sich gleich am Anfang: „Nach der ersten Laufstrecke habe ich meine Oberschenkel ordentlich gespürt. Aber je länger das Rennen dauerte, desto besser ging es mir. Wobei, am Ende ist es

immer nur noch ein nackter Kampf ums Überleben (lacht).“

Wer einen Vergleich ziehen will: Der schlechteste Profi bei dieser WM liegt eine knappe halbe Stunde vor ihr. „Das hole ich nicht mehr auf“, grinst die Vollzeit-Berufstätige, für die in der Woche nicht mehr als zehn Stunden Training möglich sind. Dennoch will sich die gebürtige Merkersdorferin in den nächsten Jahren weiter steigern: „Ich denke, im Radfahren, meiner Stärke, liegt noch einiges an Potenzial.“

In naher Zukunft heißt es jetzt einmal die Füße hoch legen, ehe sie im Spätherbst und Winter wieder die Cross-Country-Radevents in Angriff nehmen wird. In Sachen Duathlons geht es erst wieder 2019 weiter.