Geschafft! Bianca Frysak vom ÖTB TV Langenzersdorf hat sich beim letzten Qualifikationswettkampf für die Kunstturn-Welt meisterschaft in Doha Ende Oktober qualifiziert.

„Bei den zwei Quali-Turnieren war ich natürlich immer angespannt und nervös, habe aber versucht, mich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, da ich wusste, dass meine Leistungen gut genug sind, um sich für das Team zu quali fizieren“, berichtete die 19-Jährige. Ob sie damit gerechnet hat? „Damit rechnen kann man nie, aber ich wusste, dass ich ganz gute Chancen habe, nachdem ich einerseits schon bei der EM dabei war und sich andererseits leider zwei unserer Teammitglieder verletzt haben.“

Frysak, die ja mittlerweile in Innsbruck lebt, dort studiert und trainiert, fügt noch hinzu: „Wir müssen im Moment schauen, dass wir ein starkes und gesundes Team zur WM schicken können.“

Insgesamt werden 282 Frauen und 304 Männer aus 80 Ländern aller Kontinente teilnehmen. Österreich geht dabei von 25. Oktober bis 3. November mit kompletten Teams an den Start. In Doha fallen übrigens auch die ersten Entscheidungen in der Olympia-Qualifikation für Tokio 2020. Für Österreich lautet das ambitionierte Ziel, die Top 24 der Teamwertung zu erreichen, denn bei der WM 2019 in Stuttgart, wo die meisten Olympiatickets vergeben werden, sind nur so viele Nationen startberechtigt.