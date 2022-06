Orientierungslauf war eine Achterbahn der Gefühle

Werbung

In Graz standen für die beiden Langenzersdorfer Orientierungsläufer Ylvi und Nicolas Kastner gleich drei Staatsmeisterschaften auf dem Programm. Die beiden Geschwister liefen zwar zu drei Medaillen, mussten aber auch Enttäuschungen verarbeiten. Aber alles der Reihe nach:

In Unterlamm bei Fürstenfeld fand die österreichische Staffel-Staatmeisterschaft statt. Während Ylvi auf einen Start verzichtete, war Nicolas mit seinen Teamkollegen der Naturfreunde Wien am Start. Nach einem spannenden Duell mit dem OLC Graz gab es für den 23-jährigen Heeressportler – gemeinsam mit Florian Kurz und Jannis Bonek – die Silber medaille. Weiter ging es mit der Sprintstaatsmeisterschaft in Graz. Der Start befand sich direkt neben dem Uhrturm, die ersten Posten waren auf dem Schlossberg anzulaufen. In diesem steilen und schwierigen Gelände war genaues Kartenlesen ebenso gefragt, wie schnelles Entscheiden.

Im Einzel lief es nicht nach Wunsch, in der Staffel schon

Nicolas lief ein Rennen mit einigen Fehlern, belegte schlussendlich Rang zehn. Ylvi war lange im Kampf um Silber und Bronze dabei, lag nach zwei Drittel des Rennens noch auf dem dritten Platz. Im Finish konnte sie aber nicht mehr zusetzen, verlor wertvolle Zeit und beendet diese Titelkämpfe auf Rang sechs. Am Nachmittag konnten die Langenzersdorfer wieder lachen, denn die Mixed-Sprint-Staffel-Staatsmeisterschaft endete mit Medaillen für beide:

Ylvi begann als Startläuferin für das Team Naturfreunde Wien I und eroberte nach 55 spannenden Minuten gemeinsam mit Anika Gassner, Florian Kurz und Jannis Bonek die Goldmedaille. Bruder Nicolas lief im zweiten Team der Naturfreunde Wien. Lange lag das Quartett auf Platz vier, aber am Ende setzten sich Nicolas Kastner, Tina Tiefenböck, Jasmina Gassner und Erik Bonek im Kampf um Bronze durch.