Andreas Vojta holt beste EM-Platzierung

Zwölf Jahre ist es schon wieder her, dass Andreas Vojta in Dublin seine erste Crosslauf-Europameisterschaft in Angriff nahm. Mehr noch, waren es für den Gerasdorfer doch die ersten internationalen Meisterschaften überhaupt. Seit damals war der 32-Jährige bei jeder Crosslauf-EM am Start. Nach Teilnahmen in Portugal, Slowenien, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Slowakei, Niederlande und Portugal schloss sich am Sonntag der Kreis, als Vojta wieder in Dublin mit dabei war, wo die schon für 2020 geplante, wegen der Coronapandemie aber abgesagte 27. Auflage des Bewerbs über die Bühne ging.

Top-30 war immer das große Ziel

Den Flieger zurück in die Heimat bestieg er am Montag mit dem besten Resultat im Gepäck: Rang 29! „Einmal in die zu kommen, war immer so eine große Zielsetzung von mir. Damit hab ich eh eine Punktlandung geschafft“, zieht der Weinviertler zufrieden Bilanz.

In einem stark besetzten Feld – angeführt wurde es von Olympiasieger Jakob Ingebrigsten, der auch in Dublin als Erster durchs Ziel ging – lag Vojta mal vor der Top-30-Marke, mal dahinter. Unterm Strich sei ihm der Spagat zwischen ausreichendem Anfangstempo und Vorsicht, nicht zu überdrehen, gut gelungen, so Vojta noch am Sonntagabend nach der Rückkehr ins Hotelzimmer: „So hab ich das Tempo recht gut halten und durchziehen können.“

Was Wettkämpfe betrifft, ist das Tempo nun aber vorerst raus. Die traditionelle Teilnahme beim „Klassiker“-Silvesterlauf in Peuerbach fällt flach, weil der Bewerb auch heuer nicht stattfinden kann. Mit anderen messen wird sich Vojta damit erst wieder nach dem Jahreswechsel.