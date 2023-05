Extremläufer Kun schaffte bei Treppenlauf 40.000 Stufen

Können Sie sich vorstellen den härtesten Treppenlauf der Welt zu absolvieren? Und dabei in 24 Stunden so viele Höhenmeter wie beim Aufstieg auf den Mount Everest zu absolvieren? Nein? Dann sind sie nicht Rene Kun aus Stetten, der heuer beim Sächsischen Mt. Everest Treppenmarathon mitmachte und zwar genau fünf Jahre nach seinem Lungeninfarkt. Wie kam es zu dieser unglaublichen Leistung?

Eigentlich hatte sich Kun nie mit dem Thema Treppenlauf auseinandergesetzt, doch im Vorjahr machte er bei einem Christmas Charity-Lauf mit und gewann dort einen Startplatz für Sachsen. „Dann habe ich mich damit beschäftigt“, grinste der 48-Jährige. Um was ging es? Bei dieser Extremveranstaltung in Radebeul bei Dresden läuft man die Spitzhaustreppe, knapp 400 Stufen, rauf und runter. Das Ziel ist es, in 24 Stunden 100 Runden zu absolvieren und damit eine Distanz von 84,39 Kilometern zurückzulegen und so viele Höhenmeter, wie der Mount Everest hoch ist (Anm.: 8.848 hm). Eine Zahl zur Verdeutlichung: Dabei handelt es sich um 39.700 Stufen!

Am Ende freiwillig Überstunden gemacht

„Das war schon brutal“, berichtet Kun, der zwischenzeitlich auch eine Ruhepause einlegen musste, am Ende aber innerhalb des Zeitkorridors blieb. Er wurde starker Achter in 20:44:55 Stunden, legte aber noch zwei weitere Runden zurück, um die 24 zu knacken. „Eine geile Erfahrung, die Leute haben mich angefeuert und als einziger Österreicher ganz vorne war ich schon eine Attraktion“, grinste der Weinviertler.

Dabei wurde er im Ziel ganz besonders emotional, ist es doch erst fünf Jahre her, dass Kun einen Lungeninfarkt erlitt und knapp dem Tod von der Schippe sprang. „Da wären mir fast die Tränen gekommen.“ Es zeigt aber auch, wie sehr der Kopf für solche Leistungen nötig ist.

Bleibt die Frage, ob er sich in Zukunft einen weiteren Treppenlauf vorstellen kann? „Eigentlich nicht, aber bei allen Extremveranstaltungen habe ich gesagt, ich mache es nie wieder und hab's dann doch noch einmal gemacht (lacht).“