Großes Finale findet in Großrußbach statt

Im Gegensatz zu den pandemiegeplagten Vorjahren gibt es heuer wieder eine Winterlaufserie im Weinviertel.

„Wir haben gemerkt, dass das Interesse wieder da ist. Also haben wir uns kurzerhand zusammengetan, um etwas auf die Beine zu stellen“, erklärt Initiator Markus Reidlinger, Obmann des LAC Harlekin Mistelbach, des größten Ausdauersportvereins aus der Region. Der Startschuss erfolge im Dezember in Deutsch-Wagram, danach standen der Silvesterlauf in Erdpress und der Neujahrslauf in Ulrichskirchen am Programm. Am Sonntag geht es in Mistelbach weiter, ehe am Samstag, 21. Jänner, das große Finale in Großrußbach stattfindet.

Der KFC Kleinebersdorf ist dabei Veranstalter und holt einen Winter-Crosslauf in den Bezirk Korneuburg. Startschuss für den Bewerb über ca. sechs Kilometer ist um 14.30 Uhr im Sport zentrum Großrußbach.

Alle Detailinfos zur Veranstaltung gibt’s auf der Website des KFC Kleinebersdorf: www.kfc-running.at