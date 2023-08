Kleinebersdorf lief Marathon im Paradies

Mauritius! Die meisten Leute verbinden damit ein echtes Urlaubsparadies, wo man sich an traumhaft schönen Stränden erholen kann. Aber dort einen Marathon zu laufen, kommt dagegen den wenigsten Personen in den Sinn. Außer man heißt Karl Rötzer und ist dem Laufsport verfallen.

Der 60-jährige Kleinebersdorfer plante schon im Vorjahr die Teilnahme am KFC Mauritius Marathon, konnte sich aber erst im März endgültig anmelden und war jetzt im Juli am Start auf dem Inselstaat im Indischen Ozean. Dieser Marathon führte die Läufer vom Start beim Strand von St. Felix über faszinierende 42,195 Kilometer entlang der Küstenstraße zum Wendepunkt beim sagenumwobenen Berg Le Morne und zurück zum Ziel am Strand von St. Felix, wo ein Sprung in den warmen Indischen Ozean wartete.

Los ging es um 6 Uhr in der Früh, bei noch angenehmen Temperaturen knapp über 20 Grad, die aber dann schnell über die 30 Grad Marke kletterten. Was aber noch härter war, die Luftfeuchtigkeit von 80 bzw. 90 Prozent. „Zum Glück gab es alle fünf Kilometer eine Labestation, weil sonst wärst du ausgetrocknet“, so Rötzer, dem es aber körperlich gut ging. Er erreichte damit sein anvisiertes Ziel unter vier Stunden zu bleiben, finishte in 3:56 Stunden als Sechzehnter. „Damit war ich der beste Österreicher, aber halt auch der Einzige (lacht).“ Dennoch wurde er damit Dritter in der Altersklasse M60 und kassierte Preisgeld, „was mir noch nie passiert ist.“

Rötzer, der viele Jahre schon als Pacemaker, auf Deutsch Tempomacher, bei diversen Marathons in Österreich am Start ist, wurde auf Mauritius übrigens von Gattin Fabienne Cardinaux begleitet, Ex-Kickerin bei den Großrußacher Damen, die den 10km-Lauf absolvierte. Beide genossen in den Tagen und Wochen danach noch Urlaub auf der Insel – wohlverdient! Das war es aber schon wieder für Rötzer in Sachen eigenen Marathons in diesem Jahr, den Herbst wird er als Tempomacher absolvieren, unter anderem beim Wachau-Marathon.