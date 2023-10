Lauf-Ass Vojta mit zweitschnellster Zeit bei WM in Lettland

Am Sonntag fanden in der lettischen Hauptstadt Riga die ersten World Athletics Road Running Championships statt. Mit Kevin Kamenschak (ATSV Linz) über fünf Kilometer, sowie Julia Mayer (DSG Wien), Peter Herzog (Union Salzburg) und Andreas Vojta (team2012.at) im Halbmarathon waren vier ÖLV-Athlet:innen am Start. Der 5km-Bewerb wurde erstmals als Weltmeisterschaft ausgetragen, der Halbmarathon wird bereits seit 1992 ausgetragen.

Im Halbmarathon der Männer über 21,1 km schlug der Gerasdorfer Vojta wie angekündigt ein flottes Tempo an und absolvierte die ersten 5km in 14:41 und 10km in 29:35 auf Platz 51 in einer siebenköpfigen Gruppe noch auf Bestleistungskurs (62:32). Auf der zweiten Streckenhälfte gab es nur eine leichte Verlangsamung, aber eine Platzverbesserung auf Platz 42 im 97-köpfigen Starterfeld. Die Endzeit von 62:55 bedeuten die zweitschnellste Zeit für Vojta und die ingesamt fünftschnellste Zeit die je ein Österreicher gelaufen ist.

Vojta sah „kein schlechtes, aber auch kein gutes Rennen“

Andreas Vojta: „Die ersten Kilometer waren nicht allzuschnell und die Gruppe recht groß. Dann haben sich die Gruppen herauskristallisiert und ich bin solide angelaufen. Bis 5km waren wir gut auf Zug, bis 10km war es in Ordnung und ich war knapp unter Kurs Richtung Bestzeit. Die Gruppenführung hat immer wieder gewechselt, von Kilometer 10 bis 14 habe ich trotz leichtem Durchhänger wie in Kopenhagen versucht das Tempo hoch zu halten. Die zweite Hälfte konnten wir das Tempo dennoch nicht ganz halten und den richtigen Zug haben wir aber erst wieder auf den letzten Kilometern gefunden.“

Der Weinviertler meinte weiters: „Es war sicher kein schlechtes, aber auch kein besonders gutes Rennen on mir. Die Relation zu manch anderen Läufern ist sicher gut und jetzt fokussiere ich mich die nächsten vier Wochen auf den Frankfurt-Marathon, wo ich hoffentlich meine beste Leistung zeigen kann.“