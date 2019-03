Andreas Vojta aus Gerasdorf ist aktuell der beste Mittelstreckenläufer Österreichs – und großes Vorbild eines jungen Harmannsdorfers: Der 14-jährige Markus Reißelhuber eiferte seinem Idol schon nach und holte sich vor Kurzem den österreichischen Crosslauf-Meister titel in der Altersklasse U16.

Mit „Bremsläufer“ ins Gespräch gekommen

Der Youngster analysierte im Ziel wie folgt: „In der ersten Runde bin ich zuerst hinter dem Emil (Anm: Bezecny) gelaufen, auf der großen Runde bin ich dann vorgegangen. Bis ins Ziel habe ich es dann verteidigen können.“ Reißelhuber kam erst vor einem Jahr erstmals zum gemeinsamen Training zu seinem Verein „Team2012.at“.

Davor war er bei einem Kinderlauf, wo Vojta als „Bremsläufer“ im Einsatz war. Er kam mit dem schnellsten österreichischen Läufer ins Reden und fragte ihn, wo man ihn bei seiner Lauf-Leidenschaft unterstützen würde. Der Verein um Cheftrainer Wilhelm Lilge erkannte sein Talent, und er gewann bei diversen Straßen läufen und siegte im November in der U14 bei den Wiener Crosslaufmeisterschaften.

Reißelhubers Potenzial ist immens, auch weil er als Jahrgang 2005 nächstes Jahr immer noch in dieser Altersklasse startbe rechtigt ist. Und um noch einmal den Bogen zu Vojta zu spannen: Dieser kam anno dazumal in der U16 „nur“ auf den zweiten Rang, gewann erst in der U18 seinen ersten österreichischen Meistertitel. Wenn das kein gutes Omen ist ...