Tolles Comeback des 1. Mai-Laufs in Sierndorf

Am Staatsfeiertag wurde in Sierndorf der 1. Mai-Lauf ausgetragen, die zweite Station des Schmidataler Laufcups. Für die Veranstalter, den Laufclub Sierndorf rund um Obmann Bernd Trappmaier, war die in diesem Jahr zum 13. Mal ausgetragene Laufveranstaltung eine besondere. So lagen zwischen dem zwölften und dem 13. 1. Mai-Lauf doch ganze drei Jahre, konnte doch der letzte Lauf im Jahr 2019 ausgetragen werden – die Corona-Pandemie machte dem LC Sierndorf in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Rechnung.

„Die Vorfreude bei uns und natürlich auch bei den Teilnehmern war sehr groß“, meinte Trappmaier. Belohnt wurden alle Beteiligten mit Sonnenschein und idealem Laufwetter, rund 340 Läufer wagten sich am Montag auf die verschiedenen Strecken. Den Großteil davon machten die Kinder- und Jugendläufe mit rund 200 (!) Startern aus.

Leuthner dominierte bei den Damen nach Belieben

Ohne Überraschungen liefen dann die Hauptläufe der Damen und Herren über zehn Kilometer ab. Bei den Damen erreichte Katharina Leuthner, die auch schon beim Auftaktbewerb in Ziersdorf eine Klasse für sich gewesen war, über eine Minute vor Anna Holzmann das Ziel. Die Drittplatzierte, Manuela Siederer, lag bereits über vier Minuten zurück.

Auch den Herren-Lauf gewann ein alter Bekannter. Philipp Gintenstorfer, der Gesamtsieger des letztjährigen Schmidataler Laufcups, setzte sich gegen Hans Brantner und Daniel Hable durch. Die beiden Erstplatzierten lieferten sich dabei lange ein Duell auf Augenhöhe, ehe Gintenstorfer den Turbo zündete und am Ende knapp 20 Sekunden vor dem Laaer Brantner lag. Damit gelang ihm außerdem die Titelverteidigung, holte er in Sierndorf doch auch 2019 bereits den Sieg über zehn Kilometer.

Die Veranstaltung ging, im Gegensatz zum Auftaktbewerb des Laufcups in Ziersdorf, der mit einem Kreislaufkollaps des Siegers zu Ende gegangen war, ohne Zwischenfälle über die Bühne. „Es ist alles gut gegangen. Es war ein schönes Fest und alles ist wirklich perfekt gelaufen“, freute sich der Obmann über einen gelungenen