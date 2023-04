Vojta erlebte volle Härte des Marathons

Der 40. Vienna City Marathon (VCM) hat am Sonntag gleich zwei neue Rekorde gebracht. Einen Streckenrekord bei den Herren durch den Kenianer Samwel Mailu in 2:05:08 Stunden und bei den Damen einen neuen österreichischen Rekord durch Julia Mayer (2:30:42). Nicht annähernd in die Nähe des angepeilten Ö-Rekords bei den Herren kam indes der Gerasdorfer Andreas Vojta.

Statt um die 2:10 zu laufen, musste der 33-Jährige überraschend früh abreißen und kam nur als 14ter in 2:19:27 ins Ziel. Der 47. Staatsmeistertitel seiner Karriere, diesmal im Marathon, war da nur ein schwacher Trost für den Weinviertler bei seiner Premiere. Er nahm sich danach Zeit für die NÖN und sprach ...

... über das erste Fazit

„Ich habe die volle Härte des Marathons zu spüren bekommen. Ich muss mir das jetzt alles in Ruhe und im Detail anschauen, aber schwer zu sagen, warum es so früh so überhaupt nicht mehr lief. Das war ein gutes Beispiel, wie der Marathon auch sein kann, es läuft nicht immer alles nach Plan.“

... über den Start

„Eigentlich hat alles gepasst, körperlich habe ich mich auch gut gefühlt und die Trainings waren top. Also an der Frische hat es nicht gemangelt. Und meine Gruppe war anfänglich genau im Plan, wir lagen voll auf Kurs. Das schnelle Anfangstempo war natürlich ein geplanter Grenzgang, aber ich habe es mir zugetraut, sonst hätte ich es gar nicht probiert.“

... über den Knackpunkt des Rennens

„Am Ende von der Wienzeile, so bei Kilometer 15, 16 habe ich gemerkt, dass die Beine immer schwerer geworden sind. Der Schritt war nicht mehr okay und abgerollt bin ich auch nicht mehr schön. Da habe ich abreißen lassen müssen und schnell gemerkt, dass das zeitlich nichts mehr wird.“

... über erste Erklärungsversuche

„Die gibt es nicht, denn eigentlich darf es nicht sein, dass ich schon nach so kurzer Distanz Probleme kriege bei einem Marathon. Aber so ist das beim Marathon, du weißt nie, wann der Holzhammer zuschlägt. Man hat das ja letzte Woche auch bei Weltrekordler Eliud Kipchoge in Boston gesehen, der voll eingegangen ist, dass auch die absolute Weltklasse davor nicht gefeit ist.“

... über den Rest des Rennens

„Das war eine mentale Herausforderung, wenn du weißt, dass noch 30 km warten und eigentlich jeder Schritt eine Qual ist. Aber aufgeben war und ist nie ein Thema für mich in meiner Karriere. Da hätte ich mir schon ein Bein brechen müssen, damit ich aufhöre.“

... über neue Motivation

„Die Stimmung entlang der Strecke war ein Wahnsinn, das war einmalig und steht für mich auf einem Level wie bei den Olympischen Spielen. Gerade am letzten Kilometer wollte ich für die Fans noch einmal andrücken.“

... über den Stress danach

„Nach dem Marathon hatte ich noch einen Terminmarathon, ich bin von einem Interview zum anderen gegangen, dann noch die Siegerehrung für den Staatsmeistertitel. Der Rekord-Titel (Anm.: Vojta ist jetzt alleiniger Rekordhalter vor Günther Weidlinger, der auf 46. Siege kam) freut mich natürlich, aber lieber würde ich den gegen eine schnellere Zeit eintauschen. Ach ja, und viele Selfies musste ich auch machen, aber die waren mir nach meiner Leistung eher peinlich (lacht).“

... über die nächsten Ziele

„Jetzt werde ich einmal die Beine zwei Wochen hochlagern, weil einen Muskelkater werde ich trotzdem haben. Dann steht wieder das Training an und ich muss mir anschauen, welcher Marathon als nächster in meine Saisonplanung passt. Und wenn man es positiv ehen will: Ich habe viel Luft nach oben, was meine Marathonleistungen angeht (lacht).“