Andreas Vojta egalisierte bestes EM-Ergebnis

Werbung

Bei seiner 13. Teilnahme an der Crosslauf-Europameisterschaft ist der Gerasdorfer Andreas Vojta am Sonntag zum zweiten Mal in die Top-30 gelaufen und belegte wie im Vorjahr den 29. Platz. Damit sorgte er aus österreichischer Sicht für den Höhepunkt an einem von schönem Wetter begleiteten Crosslauf-Tag im Parco La Mandria vor den Toren von Turin.

Vojta zog nach einem harten 10.000-Meter-Wettkampf ein positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass ich mir in der Vorbereitung eine gute Basis erarbeitet habe.“

Mit Platz 29 egalisierte er sein bisher bestes Resultat bei einer Crosslauf-EM, dieses Mal freilich auf einer schwierigen Strecke mit giftigen Rampen, die sich zu einem sehr anspruchsvollen Anstieg zusammensetzten und die ihm als groß gewachsenen Läufer auf dem weichen Wiesenboden sicherlich nicht entgegenkam. In einer Endzeit von 30:49 Minuten lag er im Ziel nur gut eine Minute hinter den Medaillengewinnern, an den Top-20 war er relativ nahe dran.

Gefühl und Routine als Schlüssel des Erfolgs

Wie gut die Leistung zu bewerten ist, zeigt die Tatsache, dass mehrere Läufer, die schon Top-Ten-Plätze bei Crosslauf-Titelkämpfen nachweisen können, nur wenige Sekunden vor Vojta über die Ziellinie liefen. Der Gerasdorfer baute dabei nicht nur auf seine läuferische Klasse und seine Routine, sondern auch auf sein Renngefühl. Er absolvierte den Wettkampf in konstantem Tempo, platzierte sich auch in der hektischen Startphase genau in jener Region, wo er laufen wollte, und blieb unheimlich konstant.