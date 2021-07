Am Ende waren es fünf Plätze, die Andreas Vojta von seiner zweiten Olympiateilnahme nach London 2012 trennten. Im finalen Olympia-Ranking über die 5.000 Meter landete der 32-jährige Gerasdorfer auf Platz 47 – und nur die besten 42 in dieser Disziplin sind in Tokio dabei. Mit ein paar Tagen Abstand nahm sich der Weinviertler Zeit für ein ausführliches Gespräch. Er sprach über das dramatische Scheitern, die neuen Ziele und warum er auf den Spuren von Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler Haile Gebrselassie aus Äthiopien wandeln will.

Die Olympischen Sommerspiele finden ohne Sie statt – wie groß ist die Enttäuschung?

Andreas Vojta: Natürlich bin ich enttäuscht, sehr sogar, aber sonst wäre ich ja auch kein Spitzensportler. Die Welt wird sich trotzdem weiter drehen. Ich falle jetzt nicht in ein Loch und hadere mit meinem Schicksal, sondern blicke nach vorne.

Lassen Sie uns dennoch kurz zurückblicken: Knackpunkt waren die Balkanmeisterschaften in Serbien, wo es nicht nach Wunsch lief, oder?

Vojta: Genau, dafür habe ich ja auch die Staatsmeisterschaften ausgelassen. Das Problem war aber nicht die Form, sondern die Temperatur, es war einfach viel zu heiß. Ab circa drei Kilometern war ich verbrannt, der Schnitt ging runter und es ging nichts mehr. Schade, aber da war dann einfach Sense und ich wusste, das könnte es mit Tokio gewesen sein.

Dennoch haben Sie bis zum – wortwörtlich – letzten Moment alles versucht, damit es doch noch klappt ...

Vojta: Als ich am Montag danach das Olympia-Ranking studiert und gesehen habe, dass mir nur zwei Plätze fehlen, dachte ich mir, das kann es jetzt aber nicht sein. Ich habe meinen Manager angerufen und ihn angefleht, noch irgendein Meeting zu finden, wo ich Punkte sammeln kann. Da hat er für mich einen Startplatz in Luzern am Dienstagabend er gattert.

Das hieß aber, in kürzester Zeit alles selbst zu organisieren, oder?

Vojta: Das war ein richtiges Abenteuer: Ich habe online die Unterkünfte gebucht, bin noch am selben Tag nach Deutschland gefahren und habe dort übernachtet. Dienstags ging es dann in die Schweiz, wo ich im Hotel noch kurz relaxen konnte, ehe es zum Meeting ging.

Wo es trotz aller Strapazen überraschend gut lief ...

Vojta: Mit meiner zweitbesten Zeit des Jahres (Anm.: 13:32,17 Minuten) konnte ich nochmals 25 Bonus-Punkte sammeln. Damit gelang im Olympia-Ranking ein kleiner Sprung nach vorne und ich war wieder guter Dinge – leider vergeblich.

Denn am Donnerstag kam der Tiefschlag in Form des finalen Rankings, welches Sie nur auf Platz 47 ausspuckte!

Vojta: Die Idee, im letzten Moment noch bei Meetings an den Start zu gehen, hatten scheinbar auch meine Konkurrenten. Naja, wenn ich optimistisch sein will, wenigstens sind es jetzt fünf und nicht mehr zwei Ränge (lacht).

So bitter das ist, dennoch haben Sie in den letzten beiden Jahren einen enormen Fortschritt gemacht, oder?

Vojta: Wenn ich mich mit 2016 vergleiche, wo ich echt schlecht in Form war, bin ich heuer auf einem anderen, viel, viel besseren Niveau. Schade, dass es trotzdem nicht gereicht hat. Aber das Niveau über 5.000 Meter wird immer besser, vor vier oder acht Jahren hätte ich mich mit meinen heutigen Zeiten locker qualifiziert.

Dabei wird immer übersehen, dass Sie trotzdem zu den weltbesten Athleten über diese Distanz gehören ...

Vojta: Ich bin unter den Top-50, und das in einer Disziplin, wo du als Europäer ohnehin auf verlorenem Posten stehst. Da rauf kann ich schon stolz sein.

Von der Vergangenheit in die Zukunft: Wie geht es jetzt weiter?

Vojta: Zunächst pausiere ich mal ein wenig, es waren doch recht viele Wettkämpfe in den letzten Wochen. Nach den Olympischen Spielen möchte ich noch bei ein paar Meetings starten.

Blicken wir weiter in die Zukunft: Ist der nächste Olympiazyklus noch ein Thema?

Vojta: Natürlich, für einen Ausdauersportler bin ich noch relativ jung (lacht). Aber es muss nicht zwangsläufig über die 5.000 Meter sein. Ich liebäugle ein wenig, endgültig auf die Straße umzusteigen ...

Das heißt, Sie wollen gar zum Marathonläufer werden? Wenn ja, welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Vojta: Ja, warum nicht? Aber es ist schwer zu sagen, wie gut ich mich schlagen werde. Bei manchen klappt das gut, bei manchen eher weniger. Für mich ist Haile Gebrselassie ein echtes Vorbild, der zuerst auf der Bahn und danach im Marathon Weltklasse war – ohne mich natürlich mich mit ihm vergleichen zu wollen (lacht).