Er kam aus der Höhe, sah und siegte: Der Gerasdorfer Andreas Vojta reiste direkt von seinem Höhentrainingslager aus dem schweizerischen St. Moritz zu den österreichischen Staats meisterschaften nach Klagenfurt, wo er am Wochenende prompt seine beiden Titel über 1.500 und 5.000 Meter aus dem Vorjahr souverän verteidigte.

„Alles lief mehr oder weniger nach Plan, beide Rennen waren, klassisch für Meisterschaften, recht taktisch und ich hatte bei keinem der beiden das Bedürfnis, Druck auf eine schnelle Zeit zu machen“, analysierte Vojta.

Den Anfang machten die 5.000 m am Samstag, wo das Feld der Läufer lange ge schlossen blieb, ehe vier Runden vor Schluss Stefan Listabarth (DSG Wien) aufs Tempo drückte und sich das Feld in die Länge zog. 800 m vor dem Ziel übernahm Vojta aber die Kon-trolle und gab diese nicht mehr ab. Er siegte mit 14:41,72 Minuten vor Hans Peter Innerhofer (14:42,37) und Luca Sinn (14:44,87).

„Es war das erwar tete Rennen, erst nicht besonders schnell. Das war genau richtig für mich, ich wollte nach dem Trainingslager in St. Moritz wieder reinkommen und Kräfte sparen“, analysierte der 29-Jährige. „Hans-Peter war sehr stark, das hat mich auf der letzten Runde richtig gefordert, da musste ich dann noch ziemlich pushen.“ Mit dem Selbstvertrauen eines weiteren Staatsmeistertitels war der Gerasdorfer auch am Sonntag über die 1.500 m der große Favorit. Wie erwartet kam es zu einem taktischen Rennen, und wie erwartet konnte sich Vojta mit einer Tempoverschärfung zu Beginn der letzten Runde den Sieg in durchaus respektablen 3:54,35 holen.

Generalprobe für die EM in Berlin glückte

Dominik Stadlmann (3:55,30) und Paul Stüger (3:55,99) boten dahinter einen spannenden Kampf um Silber und Bronze. Die Analyse des Weinviertler lautete wie folgt: „Bei den 1.500 m habe ich mir vorgenommen, dass ich den Lauf nicht komplett vertrödle, das ist mir gelungen. Es ist im Endeffekt nicht so schnell geworden, ich habe einfach versucht, nach 900 m ein bisschen die Initiative zu er

greifen, das Tempo aber nicht mörderisch hoch zu halten.“ Vojta liefert die Begründung gleich im nächsten Satz: „Damit ich von der Spitze weg die letzte Runde noch einmal rausbe

schleunigen kann. Das ist mir ganz gut gelungen, und von dem her waren heute die 1.500 m ein guter Test Richtung Berlin.“ Stichwort Berlin: Die natio

nalen Titelkämpfen waren auch die perfekte Generalprobe für Vojtas absolutes Saisonhighlight, die Europameisterschaften in der deutschen Hauptstadt Mitte August.

Mit Top-Duathletin Sandrina Illes, normalerweise für das Team Ausdauercoach aus Kor neuburg am Start, in der Leichtathletik aber für die Union St. Pölten startend, gab es eine weitere Titelträgerin über 5.000 Meter: „Ich wollte von Beginn an Tempo machen und habe versucht, alle abzuschütteln. Bis auf Lena (Anm.: Millonig) ist mir das auch gelungen. Dass ich sie dann im Zielsprint schlage, hätte ich nie gedacht.“