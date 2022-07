Jerusalem war für Markus Reißelhuber eine Reise wert

Werbung

Einen starken Auftritt legte der Rückersdorfer Markus Reißelhuber bei der Unter-18-Europameisterschaft im israelischen Jerusalem hin. Im Givat-Ram-Stadion zeigte Reißelhuber vom Wiener Team team2012.at ein gutes 1.500-Meter-Rennen. Die Zeit blieb mit 4:01,39 Minuten nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit stehen. Als Siebenter seines Vorlaufs und 13. insgesamt verpasste er am Ende nur um einen Platz das Finale. Dies war eine deutliche Steigerung gegenüber der Entry-List (21. Platz).

Reißelhubers Vorbild, der Gerasdorfer Andreas Vojta, war indes bei der KBC-Nacht in Heusden-Zolder (Belgien) über 5.000 Meter am Start. Der Athlet des team2012.at wurde im A-Lauf guter Fünfter in 13:27,96 Minuten, nicht weit vom EM-Limit (13:24) entfernt. Sein Fokus liegt auf den 10.000 Metern, wo er bereits das Limit für die Europameisterschaften in München erbracht hat.

„Das Rennen war zu Beginn nicht so schnell wie erwartet, die 3.000 Meter sind wir in 8:10 Minuten angelaufen. Mit dem Rennverlauf und der Platzierung in dem starken Feld als zweitbester Europäer bin ich zufrieden. Jetzt geht es ins Trainingslager nach St. Moritz“, resümierte der 33-jährige Weinviertler zufrieden seinen Auftritt.