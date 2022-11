Keiner holte mehr Titel als Vojta

Werbung

Im Rahmen des Linz Marathons wurde ein Stück österreichische Sportgeschichte geschrieben. Hauptfigur war Andreas Vojta aus Gerasdorf, der sich bei den Halbmarathon-Staatsmeisterschaften, die ebenfalls in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ausgetragen wurden, in 1:03:23 Stunden den Titel sicherte (die NÖN berichtete). Und es war ein historischer Sieg: Vojta konnte nämlich seinen 47. Einzel-Titel in der allgemeinen Klasse gewinnen und zog mit Günther Weidlinger als erfolgreichster männlicher Leichtathlet in der Geschichte des ÖLV gleich. Mit der NÖN sprach der 33-Jährige ...

... über den Rekord

„Natürlich freut es mich. Aber im Endeffekt ist es nur ein statistisches Schmankerl, von dem ich mir nichts kaufen kann. Allerdings zeigt es schon, wie konstant ich bin, und das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Ich würde sagen, ich bin ein Muster an Konstanz (lacht).“

... über das Ziel 50

„Die Motivation, alleiniger Rekordhalter zu werden, ist da, auch weil ich noch länger nicht vorhabe aufzuhören. Und die magische 50-Titel-Grenze zu knacken ist schon in meinem Kopf. Das möchte ich unbedingt erreichen.“

... über den Sieg in Linz

„Ich hatte unterwegs schon Zweifel, ob es sich mit dem Titel ausgehen würde, weil ich direkt aus dem Aufbautraining kam und Dominik unglaublich stark gewirkt hat – ein riesiges Kompliment an ihn, insbesondere, wenn man bedenkt, welche Entwicklung er in diesem Jahr gemacht hat.“

... über die starke Zeit

„Es war ein konstant gutes Rennen. Das Laufgefühl war auch nach 15 Kilometern sehr gut und ich wusste, dass ich dieses gute Tempo bis zum Ziel durchlaufen kann. Das zeigt: Diese Leistung ist meine Basis im Rahmen eines sehr guten Rennverlaufs mit einer großen Gruppe. Jetzt freue ich mich schon auf einen Halbmarathon, wo ähnlich gute Voraussetzungen auf eine gezielte, vollendete Vorbereitung von mir treffen – dann wird die Marke von 1:03 Stunden sicher fallen.“

... über seine Saisonbilanz

„Ich denke, ich habe den Spagat zwischen den längeren und den ganz langen Distanzen ganz gut geschafft. Was ich aber auch gesehen habe: dass das eine ohne das andere nicht geht. Auch Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge kommt ja vom 5.000-Meter-Lauf. Wie so oft im Leben: Auf die Mischung kommt es an.“

... über sein Marathon-Projekt

„Ab dem kommenden Frühjahr will ich mich auf den Marathon fokussieren, auch weil mein Traumziel die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris sind. Da habe ich ungefähr anderthalb Jahre Zeit, um das Limit zu er bringen.“

... über seine Paris-Chancen

„Das wird brutal werden, weil das aktuelle Limit jetzt schon unter dem österreichischen Rekord liegt. Wenn es nicht genügend Läufer erbringen, dann könnte ich auch noch mit anderen Zeiten zu Olympia kommen, aber ich denke, es wird nötig sein, unter 2:10 Stunden zu laufen.“

... über den Rest des Jahres

Drei Highlights gibt es noch für mich: erstens den berühmten Crosslauf in Tillbug, in den Niederlanden, zweitens die Crosslauf-Europameisterschaft im italienischen Turin und drittens, darauf freue ich mich ganz besonders wieder, den Silvesterlauf in Peuerbach, der die letzten zwei Jahre wegen Corona nicht stattfand. Für mich ideale Wettkämpfe, weil sie psychische und physische Ablenkung vom Trainingsalltag bieten.“