Schon seit Jahren zählt der Gerasdorfer Andreas Vojta zu den besten Mittel- und Langstreckenläufern Österreichs. Doch so erfolgreich wie 2020 war er noch nie. Der 31-Jährige schnappt sich so viel Titel, Rekorde und Bestzeiten wie noch nie. Ein Überblick:

Beim Gugl Meeting Indoor in Linz schafft er im Februar in 7:52,7 Minuten eine neue persönliche Bestleistung über 3.000 Meter – nur geschlagen vom damals Führenden der Weltjahresbestenliste, dem Serben Elzan Bibic. Weiter ging es bei den Balkan-Meisterschaften in Istanbul, wo Vojta – erneut über 3.000m – das absolute Highlight aus Sicht des ÖLV sorgt. Er holt Gold, wobei sein Lauf vom ersten Meter an eine wahre Machtdemonstration ist.

Anfang März nahm der Weinviertler kurzfristig am Top-Meeting in Madrid teil, wo er in 7:51,17 eine neue 3.000m-Bestzeit aufstellte. Tags darauf ging es zu den Hallen-Staatsmeisterschaften nach Linz, wo er über 1.500m als Erster jubeln durfte – zum elften Mal in Folge.

Kurze Zeit auch die Nummer eins der Welt

Nach der coronabedingten Zwangspause meldet sich Vojta im Juni eindrucksvoll zurück und war nach seinem Sieg in Prag kurzzeitig Bester der europäischen Jahresbestenliste über 1.500m (mit 3:42,94). Noch besser ging es ihm drei Wochen später in der Schweiz, als er in Uster über 10.000m sogar eine neue Jahresweltbestleistung in 28:30,28 aufstellte. Und zum Drüberstreuen unterbiete er beim Heim-Meeting in Wien Mitte Juli auch noch seine persönliche Bestzeit über 5.000m (in 13:36,95).

Wie gut seine Form ist, das zeigt Vojta auch bei den Wiener Landesmeisterschaften, wo er über 400m an den Start ging und in dieser, für ihn ungewohnten, Disziplin als Dritter den Sprung auf das „Stockerl“ schafft. Stichwort Titelkämpfe: Überragend sein Auftritt bei den Staatsmeisterschaften in der Südstadt, wo er über 800- und 1.500m seine Titel Nummer 35 und 36 holt. Über die 800m ist es im Übrigen der Erste seit 2011.

Bestzeit um zwölf Sekunden unterboten

Derart motiviert, pulverisiert Vojta dann bei einem Top-Meeting in Tschechien seine 5.000m-Bestzeit um zwölf (!) Sekunden auf 13:24,03 und wird in einem absoluten Weltklassefeld starker Sechster.

Zum Drüberstreuen darf sich der Gerasdorfer zum Saisonabschluss noch über den Staatsmeistertitel über Zehn-Kilometer auf der Straße freuen. In Tattendorf schafft er es in 29:31 Minuten ins Ziel, der schnellsten Zeit über diese Distanz seit 13 Jahren.

Einen Rückblick auf weitere sportliche Höhepunkte des Jahres 2020 findet ihr in der NÖN-Printausgabe und im ePaper vom 30. Dezember 2020.