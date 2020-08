Die Meisterinnen und Meister diverser Altersklassen wurden vergangenes Wochenende in sieben Bundesländern gesucht – für viele ein letzter Formcheck vor den österreichischen Staatsmeisterschaften am 15. und 16. August in der Südstadt. Bei den Wiener Landesmeisterschaften, die gemeinsam mit jenen für Niederösterreich im Wiener Leichtathletik-Zentrum im Prater ausgetragen wurden, gingen auch zwei Bezirks-Asse an den Start und überraschten.

Zum einen Österreichs bester Langstreckenläufer, Andreas Vojta aus Gerasdorf. Er liegt derzeit ja immer noch auf Rang drei der Europa-Jahresbesten liste über 10.000 Meter – umso größer die Überraschung, dass er es diesmal den Mut hatte, die Stadionrunde über 400 Meter in Angriff zu nehmen.

Erste Medaille bei Wiener Titelkämpfen

„Ich wollte neue Reize setzen“, erklärte der 31-Jährige, der sein Rennen wie folgt analysierte: „Beim Start gibt es Optimierungsreserven und auch schon ziemlich bald wurde es ein zäher Kampf, die notwendige Lockerheit kam nicht wirklich zum Durchbruch.“ Dennoch: Am Ende kamen 52,22 Sekunden und Rang drei in der WLV-Meisterschaftswertung in die Ergebnisliste. Das war jedenfalls die erste Bronzemedaille für Vojta bei einer Wiener Meisterschaft. „Für einen Langstreckler eigentlich nicht schlecht, das können nicht viele“, zollte ihm auch Trainer Wilhelm Lilge von seinem Verein Team2012.at Respekt.

Übrigens ist der Gerasdorfer vor Jahren schon einmal 48,81 über diese Distanz bei österreichischen Staatsmeisterschaften gelaufen, doch damals war er noch Mittelstreckenspezialist über 800 und 1.500 Meter. Der „400er“ war jedenfalls ein guter Test für die 800 Meter bei der Staatsmeisterschaft, wo er angreifen will. Wieso nicht auf den längeren Distanzen? Weil diese ihm national etwas langweilig geworden sind ...

NOEN

Neben dem rot-weiß-roten Aushängeschild sorgte ein junger Harmannsdorfer für Aufsehen: Markus Reißelhuber (Jahrgang 2005) gehört eigentlich noch der U16-Klasse an, startete diesmal aber in der U18 über 3.000 m. Der Youngster, ebenfalls vom Team 2012.at, machte in diesem Rennen taktisch alles richtig und verhielt sich bis 500 m vor dem Ziel eher defensiv, sparte damit Kraft für das Finish. Ca. 450 m vor dem Ziel drückte er aufs Tempo, und mit einer schnellen Schluss runde konnte er sich von seinem härtesten Gegner Timo Hinterndorfer absetzen und in 9:21,30 Minuten mit rund zwei Sekunden Vorsprung siegen. Das freute auch sein Idol Vojta.