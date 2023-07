Vojta läuft zu seinem 48. Staatsmeistertitel im Einzel

Zum ersten Mal seit 1951 fanden die Leichtathletik-Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse wieder in Bregenz statt. Mit dabei war dort auch der Topmann aus dem Bezirk Korneuburg, Andreas Vojta. Der Gerasdorfer nahm am Samstag den 5.000-Meter-Lauf in Angriff und lieferte sich dort ein Rennen mit namhafter Konkurrenz. Mit am Start stand nämlich auch Olympia-Marathonläufer Peter Herzog von der Union Salzburg, der nach einem verseuchten Frühjahr allerdings wieder in Form kommen will. So erwies sich Vojta nach Kopf-an-Kopf-Start im Lauf des Rennens als robuster und ging in 14:05,89 Minuten als Erster über die Ziellinie.

Damit durfte er seinen bereits fünften Staatsmeistertitel über die 5.000 Meter feiern, insgesamt war es bereits sein 48. Staatsmeistertitel in einem Einzelbewerb – ein Rekordwert bei den österreichischen Herren. Einmal triumphierte Vojta zudem auch im Team, weshalb nur noch ein Titel zum „Fünfziger“ fehlt: „Schauen wir, wann es so weit ist, aber das wird sich hoffentlich ausgehen (lacht).“

Am Sonntag gab der Gerasdorfer dann noch den „Pacemaker“ in seiner alten Disziplin, den 1.500 Metern. Prompt landete er dort selbst noch auf Rang drei, und zwar in einer Zeit unter 3:50 Minuten.

Danach ging's gleich weiter nach St. Moritz in die Schweiz, um die Vorbereitung auf den Marathon-Herbst einzuläuten. Der Ausflug auf die Bahn ist für heuer beendet.