Kein Glück hatten die Veranstalter der DSG Wien und die Athleten bei der Mid Summer Track Night am Samstagabend im Wiener Leichtathletik-Zentrum (LAZ). Bei der dritten von fünf Stationen der Austrian-Top-Meeting-Serie herrschten kalte und regnerische Bedingungen, was für die meisten Bewerbe nicht förderlich war, nur die Lang streckenläufer um den Gerasdorfer Andreas Vojta freuten sich darüber.

Seine 5.000 Meter der Männer entwickelten sich lange wie geplant, der erste Kilometer wurde in starken 2:42 Minuten absolviert, nach drei Kilometern lautete die Durchgangszeit 8:12. „Wir sind es zügig angelaufen, aber nicht zu flott, damit wir noch Reserven haben, es hat also perfekt gepasst“, freute sich Vojta. Genau zu diesem Zeitpunkt schied der letzte Tempomacher aus und Österreichs bester Langstreckenläufer übernahm selbst die Tempoarbeit.

Nur ein Deutscher war am Ende zu stark

Nun konnte nur mehr der deutsche 3.000-m-Hallenmeister Max Thorwirth dem Weinviertler folgen. „Der vierte Kilometer vorne im Wind war natürlich schwierig, dafür konnte ich mich am Ende an den Max anhängen, das hat natürlich sehr geholfen“, meinte der Weinviertler. Doch 800 m vor dem Ziel beschleunigte der Deutsche nochmals und konnte sich ein paar Meter absetzen. Nach 13:34,82 Minuten überquerte er auch als Sieger die Ziellinie, das war gleichzeitig persönliche Best

leistung. Aber gleich dahinter kam Vojta ins Ziel, mit 13:36,95 verbesserte er seine bisherige Bestleistung ebenfalls, und zwar um mehr als eine Sekunde.

„Daheim am LAZ vor meinen Freunden und bei der ausgezeichneten Stimmung eine Bestleistung zu laufen ist natürlich etwas ganz Besonderes“, meinte der Gerasdorfer, fügt aber noch ein wenig selbstkritisch dazu: „Perfekt wäre es gewesen, wenn ich unter 13:30 gelaufen wäre, aber auch so würde ich mein Rennen als sehr gut bewerten. Also nicht schlecht (lacht).“