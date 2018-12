Am Montag schlüpft der Gerasdorfer Andreas Vojta zum letzten Mal im Spotjahr 2018 in die Laufschuhe. Der 28-Jährige wird traditionell beim Silvesterlauf in Peuerbach starten. „Dort werde ich wieder auf ein internationales Topfeld und einen Großteil der österreichischen Elite treffen. Meine Form ist im Moment recht stark, daher will ich diesmal auch zum ersten Mal auf das Podest laufen!“

Trotzdem war das letzte Großereignis, die Crosslauf-Europameisterschaft in den Niederlanden, eine Enttäuschung für den Weinviertler: „Ich bin quasi mit meiner bisher besten Crosslauf-Form angereist, aber mit meinem schlechtesten Ergebnis wieder heim. Ich habe mich grundsätzlich zu Beginn gut im Bereich 20. bis 30. Platz positioniert, hatte dann aber nach knapp der Hälfte des Rennens eine Art Seitenstechen, wodurch ich den Wettkampf nur noch fertig laufen konnte.“ Vojta fügt noch bitter hinzu: „Das ist mir bisher in meinen zehn Jahren als Profi noch nie passiert, daher weiß ich auch nicht ganz, woher das diesmal gekommen ist.“

Zuerst Schottland, dann ab nach Katar?

2019 wird sein Jahr mit einem Trainingslager im portugiesischen Monte Gordo starten, wo er von 3. bis 20. Jänner in (hoffentlich) wärmeren Gefilden trainiert wird. Anschließend stehen mit den Hallenmeetings in Wien (über 1.500 Meter) und Linz (3.000 m) gleich zwei heimische Indoor-Highlights an.

Dort will er dann Limit für die Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März 2019) über die 3.000 m knacken und „bei der EM dann mindestens an mein Ergebnis von 2017, also Platz zehn, anknüpfen“, hofft Vojta. Darüber hinaus steht die Planung für 2019 für den Gerasdorfer noch etwas in den Sternen. Zwar gibt es wieder eine Freiluft-EM, diese wird aber durch die Austragung in Doha diesmal spät wie nie Ende September stattfinden.