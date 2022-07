Darts: Sierndorfer mit Volltreffer

Werbung

Darts ist ein Sport für Jedermann, der in Österreich immer mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit gewinnt. So auch bei der Sektion Darts des österreichischen Kameradschaftsbundes, kurz ÖKB, in Sierndorf.

Mittlerweile hat der Verein bei nahe 40 Mitglieder, die der Leidenschaft mit den drei Pfeilen nachgehen und auch an Meisterschaften und Turnieren teilnehmen. Darüber ist auch Sektionsleiter Thomas Trettenhahn sichtlich begeistert: „Es ist unbeschreiblich und kaum in Worte zu fassen, wie sich der Verein in der noch kurzen Zeit seines Bestehens ent wickelt und enorm an Mit gliedern gewonnen hat. Wir haben ein super Vereinsgefüge, jeder Spieler trägt seinen Teil dazu bei.“

Meistertitel als erstes großes Highlight

Auch, weil es sportlich läuft. Der im Jahr 2019 gegründete Verein war auch im Meisterschaftsbetrieb mit zwei Mannschaften vertreten: „Die Checker“ und die „Iron Boyz“. Letztere feierten in der vergangenen Saison 2021/22 den größten Triumph der noch jungen Vereinshistorie. Mit dem Titel in der Regionalliga Nord und den damit verbundenen Aufstiegsspielen, die selbstredend gewonnen wurden, konnten die „Iron Boyz“ den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse, die 2. Landesliga, schaffen. Teamkapitän Stefan Rein war sichtlich erfreut über den Erfolg seiner Mannschaft, die 13 ihrer 14 Meisterschaftsspiele gewann. Deshalb wurden auch durch Sierndorfs ÖKB-Obmann Reinhard Graf im Namen von Bürgermeister Ernst Kreuzinger und Vizebürgermeisterin Christina Trappmaier Ehrenpokale übergeben.

Dem Mitgliederzuwachs ist auch zu verdanken, dass in Zukunft nicht zwei, sondern gleich vier Mannschaften im Spielbetrieb des NOEDSV (niederösterreichischer Steel-Darts-Sportverband) vertreten sein werden. Die Mannschaften „Die Checker“, „Predarters“ und „Bernis Burning Darts“ werden gemeinsam, aber auch als Kontrahenten in die neue Spielzeit der Regionalliga Nord an den Start gehen.

Neue Mitglieder sind immer gerne gesehen

Die Sierndorfer sind übrigens immer an neuen Mitgliedern interessiert. Wer also Lust auf Darts hat, kann jeden Freitag beim Vereinsabend in der Prager Straße 13 (Alter Bauhof) vorbeischauen oder sich via E-Mail anmelden, und zwar unter folgender Adresse:

oekbdarts2011@gmx.at.