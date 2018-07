Sierndorfs Senioren-Tischtennis-Star Margit Schieder nahm 93-jährig (!) erstmals als 90+-Starterin am Tibhar Senioren-Cup am ungarischen Plattensee teil. Wie schon bei den letzten Turnieren war auch diesmal keine gleichaltrige Konkurrenz für sie am Start, weshalb die Sierndorferin in den bis zu 43 (!!) Jahren jüngeren Altersklassen antrat, wo es sportlich hart zur Sache ging.

Dennoch nahm die TTV- Sierndorf-Spielerin viele großartige Erinnerungen aus Ungarn mit: Im Doppel durfte die gebürtige Hollabrunnerin an der Seite der frischgebackenen Se niorenweltmeisterin (Anm.: Altersklasse 70+) Gizella Zacher aus Ungarn mitmischen. Die Ungarin gewann ihren Titel erst vor wenigen Tagen in Las Vegas. Dabei wussten die Zuschauer in der Halle nicht recht, wem mehr Anerkennung in dieser Doppelpaarung gebührte.

Bei schönen Punkten der österreichisch-ungarischen Paarung gab es Standing Ovations aus dem Publikum: „Zacher spielte die Bälle aus vier, fünf Metern Entfernung mit Abwehrschlägen auf den Tisch retour und meine Mutter machte den Punkt mit einem Abschlag!“, zeigte sich Eva Graser, Tochter von Margit Schieder, begeistert von der Agilität ihrer Mutter.

Standing Ovations vom Publikum

Graser, ebenfalls für den TTV Sierndorf aktiv, spielte selbst im Damendoppel mit Eva Kun und konnte sogar das erste Spiel gegen das starke ungarische Doppel Beatrix Bokor und Maria Birkas im Bewerb 40+ gewinnen. Die weiteren Spiele gingen an die internationalen, groß aufspielenden Gegnerinnen.

Doch zurück zu Schieder: Dass es eine Besonderheit ist, mit 93 Jahren noch an der Platte zu stehen, würdigte auch der Veranstalter, allen voran Österreichs ehe maliger Nationalteam-Erfolgstrainer Ferenc Karsai, der Schieder im Zuge des Turniers einen Ehrenpreis in Form eines schönen Pokals überreichte. „Ich durfte dann sogar zu den An wesenden per Mikrofon sprechen. Das war einfach nur toll“, freute sich Schieder und war sichtlich gerührt.