Stockerauer Stadion erstrahlt in neuem Licht

Mit der NÖ Sportstrategie 2025 hat das Land Niederösterreich vor rund eineinhalb Jahren die zukünftige Marschrichtung im Sport präsentiert und dadurch zahlreiche Ziele festgelegt. Eine wesentliche Säule darin sind die Modernisierung und der Ausbau von Sportstätten.

So auch 2022: In den vergangenen zwölf Monaten hat das Land Niederösterreich Förderungen für 299 Sportinfrastrukturprojekte beschlossen und damit die Anzahl der geförderten Projekte im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel erhöht. In Summe wurden dadurch rund 2,5 Millionen Euro an Fördermitteln für den Neubau, die Sanierung sowie die Erweiterung der heimischen Sportstätten ausbezahlt. Im Fokus standen vor allem die LED-Neuerrichtung und der Leuchtentausch von Halogen auf LED. Zwei Projekte gab es dabei auch in der Stadtgemeinde Stockerau.

So wurde im Stadion Alte Au das bestehende Flutlicht durch energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt, wodurch eine Stromersparnis von bis zu 60 Prozent erzielt wurde. Die Lichtleistung ist nach dem Leuchtentausch mit 450 Lux vier- bis fünfmal besser als vorher.

Neue Anlage genügt Profistandards

Damit würde sie theoretisch nun sogar den Standards der zweithöchsten Liga Österreichs entsprechen. Die Gesamtkosten für die Umrüstung belaufen sich zirka auf 70.000 Euro. Die Stadtgemeinde erhielt dafür eine finanzielle Unterstützung von 20.000 Euro.

„Die Förderung des Schul- und Vereinssports in unserer Stadt ist mir ein großes Anliegen“, betont Bürgermeisterin Andrea Völkl. „Die Sportinfrastrukturförderungen des Landes bringen hier einen wichtigen Beitrag, damit wir zum Beispiel bestimmte Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen noch rascher und umfassender umsetzen können.“

In Stockerau wird derzeit auch an der Umrüstung auf LED-Leuchten in der Handball- Halle gearbeitet, und auch am Fußball-Trainingsplatz soll demnächst die Errichtung einer weiteren LED-Flutlichtanlage erfolgen, um insbesondere für den Nachwuchs zusätzliche Trainingsmöglichkeiten zu erschließen.

Kegelbahn ist endlich meisterschaftsreif

Auch die Kegelbahn in Stockerau wurde um insgesamt rund 120.000 Euro umgebaut. Vom Belag der vier Bahnen über die gesamte Technik bis hin zur energieeffizienten LED-Beleuchtung wurde die Sportstätte runderneuert und massiv aufgewertet, sodass sie nun auch den Standards der Meisterschaft entspricht. Bisher gab es dort keinen offiziellen Ligabetrieb.

Die Landesförderung für die Kegelbahn-Sanierung in Stockerau umfasst 23.000 Euro.