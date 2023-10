Noch einmal glühten in Senning die Motoren

Ende Oktober fand im Senninger Lager zum Saisonausklang das Drei-Stunden-Endurorennen des HSV Burg Kreuzenstein statt. Unter Ausnutzung der Gegebenheiten des Vereinsgeländes und Miteinbeziehung der MX-Strecke und der eingebauten erschwerenden Hindernisse wie Baumstämme, Traktorreifen und Treppenelementen ergab sich eine anspruchsvolle Runde für die enthusiastischen Enduristen, von denen manche dafür eigens aus anderen Bundesländern angereist waren.

Es gab knapp 100 Anmeldungen, ca. 50 Einzelfahrer und 30 Teams bestritten trotz extrem staubiger Verhältnisse ein spannendes Rennen ohne verletzungsbedingte Ausfälle. Das freut auch Paul Schrank, Sektionsleiter des Veranstaltervereins HSV Burg Kreuzenstein, der das Amt im Vorjahr von Oliver Brichard übernommen hat. „Ich habe jetzt nicht aufgezeigt, aber nachdem ich ohnehin oft mit meinen Kindern auf der Strecke bin, habe ich mir gedacht, gut, dann mach ich es und schauen wir, dass es weitergeht.“

Ein Umstand, der ihn ärgert, genauso wie den Hundeabrichteplatz daneben, dass die Hütten weggerissen werden mussten, weil kein Baugenehmigung erteilt wurde. „Unsere stand seit 1980 und heuer war es plötzlich ein Problem. Schade, also jetzt nehmen wir unsere Hütte immer mit und bauen sie danach gleich wieder ab. Mühsam, aber anders geht es nicht.“ Den Spaß und die Leidenschaft am Rennsport lassen sich Schrank und Co. davon aber nicht nehmen.