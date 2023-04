Fahrtechnikschule in Langenzersdorf

Werbung

Frühlingszeit ist Motorradzeit! Kaum ist es zum ersten Mal warm, kann man wieder unzählige Motorradfahrer auf den Straßen sehen, die nach den langen Wintermonaten endlich die Freiheit auf zwei Rädern genießen. Doch auch wenn das Freiheitsgefühl auf Motorrädern groß ist, Sicherheit muss vorgehen. Und um Unfällen vorzubeugen, gibt es in Langenzersdorf die Möglichkeit, an der eigenen Fahrsicherheit zu arbeiten.

„Ride it up“ – so heißt die Motorradfahrtechnikschule von Ex-Profi Motorradrennfahrer Roland Resch. Er gründete seine Reitwagen Racing School noch während seiner Zeit in der Superbike Weltmeisterschaft 2010. In allen drei Trainingssparten steckt die Erfahrung aus über 18 Jahren Motorradrennsport und mehr als 30 Jahren Reitwagen Geschichte. Jedes Trainingskonzept wurde selbst entwickelt, abgestimmt und entstand aus der fachlichen Expertise von Resch und dem Bedarf seiner Teilnehmer.

Das Hallentraining in der Daytona Kartsporthalle ist ein Indoor-Fahrtechniktraining für alle, die mit Gas, Kupplung und Bremse umgehen können. „Hier wird nicht nur der winterliche Rost aus den Gliedern gelöst, sondern auch vermittelt, wie man sich auf einem Motorrad richtig positioniert und bewegt“, erklärt Resch. Jeder lernt in seinem Tempo und wird individuell vom Ex-Profi beraten.

Der Hintergedanke ist klar: „Einen Trainingseffekt zu kreieren, der jeden Motorradfahrer besser und sicherer werden lässt – das ist unser Anspruch! Nicht mehr und nicht weniger“, stellt Resch klar. Neben dem Spaß geht es vor allem um eine aktive Körperhaltung, die Kontrolle des Motorrades und die Möglichkeit, Vorder- und Hinterradrutscher – eigentlich die häufigsten Unfallursachen – abfangen und kontrollieren zu lernen. „Und ein Muskelkater als Andenken ist meist noch mit dabei“, schmunzelt Resch.

Alle Infos zu den Terminen, Rahmenbedingungen und auch Kosten finden Sie unter:

https://rideitup.com/