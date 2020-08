Endlich lag wieder der Benzingeruch im Bezirk Korneuburg in der Luft, denn der MSC Nursch veranstaltete vergangenen Samstag offene Clubläufe für Motocross- und Seitenwagen-Fahrer. Traumhaftes Wetter und eine perfekte Organisation waren neben disziplinierten Fahrern die Garanten für sportlich faire und sehenswerte Wettkämpfe.

Für viele rot-weiß-rote Motocross-Fahrer war es in der Gemeinde Großmugl die allererste Möglichkeit, im Jahr 2020 ein Rennen zu fahren: „Unser Ziel war es, für die Sportler eine Möglichkeit zu schaffen, dass es wieder Rennsport gibt, natürlich unter Einhaltung aller Auflagen und Bestimmungen“, freute sich MSC-Nursch-Obmann Ewald Schönhofer. Die Fahrer waren begeistert und schätzten die Arbeit des Vereins sehr, wie der frühere Rallye-Staatsmeister Kris Rosenberger im NÖN-Interview betonte: „Es gibt ja derzeit kaum Veranstaltungen, auch alle ÖM-Rallyes wurde heuer abgesagt. Umso erfreulicher ist es, dass zumindest wenige Vereine Motocross-Läufe veranstalten, wie hier der MSC Nursch. Das ist enorm wichtig.“

Neben den Motocross-Rennen mit Classic, Youngtimer, Twin shock, EVO, der MX 2 und der großen Klasse MX OPEN, gab es in Nursch auf der 1.500 Meter langen Naturrennstrecke auch zwei Läufe der beliebten Seitenwagen-Klasse mit den ehemaligen Beiwagen-Staatsmeistern Karl Schmidinger und Anton Wanger. „Schön, das wir heute ein Rennen fahren konnten, es ist derzeit unglaublich schwierig für die Veranstalter, der MSC Nursch hat sehr gute Arbeit geleistet“, lobte auch Schmidinger, der neben seiner aktiven Fahrerei auch Präsident des OÖ-Landesverbandes für Motocross- Sport und Fahrsicherheitstraining ist.

An einem gemütlichen und unfallfreien Renntag, an dem man Zuschauer und Besucher aber an einer Hand abzählen konnte, bekamen zumindest die Fahrer wunderschöne Rennen geboten.