Der MSC Nursch rund um Obmann Ewald Schönhofer stemmte die Herkulesaufgabe und bot hunderten Zusehern ein hochkarätiges Motocross Spektakel.

Zum Auftakt des „hochoktanigen“ Wochenendes gastierte der Waldviertler Motocross Cup mit über 200 Hobbypiloten auf der traditionellen Naturstrecke im Herzen des Weinviertels. Parallel dazu wurden auf einer separaten Strecke in einem kräftezehrenden Vier- Stunden-Rennen die besten Mofa-Crosser ermittelt.

Weiter ging es am Sonntag mit einem attraktiven Programm: Die Bewerbe zum „Auner MX2 Cup“ sowie zum „Auner 125 2Takt“ waren die am stärksten besetzten Klassen und stellen gewissermaßen die „2. Bundesliga“ des Motocross-Sports in Österreich dar. Dementsprechend heiß umkämpft waren hier auch die Podiumsplätze. In der MXP-Klasse konnte der ungarische Gastfahrer Mark Kiss beide Läufe für sich entscheiden. Im „125er 2Takt Cup“ gewann beide Läufe der Steirer Lukas Pichler.

Dass sich der Offroad-Motorsport nach wie vor keine Nachwuchssorgen machen muss, zeigte sich bei der „KTM 65 SX Challenge“ – die sieben- (!) bis zwölfjährigen Rennfahrer zeigten Motocross auf höchstem sportlichen Niveau. Die Tageswertung dieser Klasse sicherte sich Maximilian Ernecker aus Oberösterreich.

In den Läufen der Classic- und Twinshock- Wertung standen einige wahre Schmuckstücke längst vergangener Zeiten am Startgatter. Im ersten Lauf sah es noch so aus, als könnte der prominenteste Starter, Kris Rosenberger, die Twinshock-Klasse dominieren, jedoch bremste ein technischer Defekt den früheren Rallye-Staatsmeister im zweiten Umlauf ein und machte den Weg frei für Andreas Mayer aus Niederösterreich.

Unumstrittener Publikumsmagnet war sicherlich das im Rahmen der „Goaßbergtrophy“ ausgetragene internationale Seitenwagen-Motocross mit dem vierfachen Weltmeister Hansi Bächtold aus der Schweiz, der mit seinem historischen JML-Gespann begeisterte. Gemeinsam mit Co-Pilot Sandro Michelotto konnten sie die Veteranenklasse souverän für sich entscheiden. Im mit aktuellen WM- und EM-Startern ebenso stark besetzten Teilnehmerfeld der allgemeinen Seitenwagen-Klasse setzte sich das NÖ-Duo Anton Wanger/Markus Richter durch.

„Ein Lob an mein Team, wir hatten trotz der Hitze die Streckenverhältnisse stets im Griff und sorgten mit kühlem Kopf für den reibungslosen Ablauf“, strahlte Schönhofer.