Stockerauer Fußballfest übertraf alle Erwartungen

„Es war so, wie wir es uns vorgestellt haben - und besser“, war Thomas Bayerl, der Cheforganisator des 3. Stockerauer Fußballfestivals begeistert. Trotz eher mäßiger Wetterprognosen blieb es den ganzen Tag lang so gut wie trocken, angenehme Temperaturen sorgten für leuchtende Kinderaugen, bewegte Unternehmen, tolle Preise und man stellte sich zudem in den Dienst der guten Sache. An die 1.000 Leute waren im Stockerauer Stadion den ganzen Tag lang unterwegs. Wir lassen die wichtigsten Ereignisse Revue passieren:

Das Kindertraining

Knapp 60 Kinder wurden von acht Trainern und zwei Ex-Profis, namentlich Ex-Rapidler Andreas Dober und Benjamin Sulimani, anderthalb Stunden gecoacht, an sechs Stationen wurde gespielt und geübt. Auch die Fragestunde an Dober/Sulimani kam gut an, genauso wie die vielen Fotos, die danach gemacht wurden.

Das Betriebsturnier

Zu Mittag eröffnete Bayerl dann, gemeinsam mit Bürgermeisterin Andrea Völkl und dem zweiten Vizebürgermeister Heinz Scheele, das Stockerauer Betriebsturnier, an dem 16 Vereine teilnahmen. Nach vielen spannenden und spaßigen Spielen setzte sich das Team von Judo Wasseraufbereitung vor Valisik Connect Renovierungsfuchs durch. Die Spritzerwertung gewann übrigens das Team von EP: Elektro-Welt zum dritten Mal in Folge, mit sage und schreibe 300 Spritzern bei knapp 15 Spielen - und wurde trotzdem Zehnter. Bei der Siegerehrung waren dann auch Vizebürgermeister Martin Falb und Sportstadtrat Herbert Pohl anwesend.

Die Pausenshow

Dazwischen gab es eine 30-minütige Show der Gymnastic Academy Stockerau, „die jedem, wirklich jedem gefallen hat“, waren Bayerl und Co. begeistert. Neben einer Zeitreise in Sachen Sportaerobic zeigten die Turnerinnen auch ein Medley mit den verschiedensten bekannten Filmmusiken und einem Tanz zu „The greatest Show“.

Das Rahmenprogramm

Ein weiteres Highlight war dann die Partie zwischen den Special Needs Teams von Dynamo L.O.S und dem SV Göllersdorf. Abseits des grünen Rasens hatten vor allem die Kinder ihren Spaß: Kinderschminken, eine Hüpfburg, Mini Fußball-Arena und Soccerdart sorgten für Unterhaltung.

Die Tombola

Den Abschluss bildete dann die Tombola mit satten 270 Preisen mit einem Wert von knapp 11.000 Euro. Dabei konnten am Ende 1.000 Euro für die Behindertenhilfe gesammelt werden. Nicht nur deshalb meinte Bayerl: „Bei so einem Erfolg muss es ja fast eine Fortsetzung 2024 geben.“