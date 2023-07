Stockerauer Jungkicker in Schweden

Der Gothia-Cup ist das größte und internationalste Jugendfußballturnier für Mädchen und Burschen der ganzen Welt. Auch heuer fand es von Mitte bis Ende Juli wieder im schwedischen Göteborg statt, wo sich insgesamt 1.878 Mannschaften aus 69 Nationen sowie 4.771 Spieler auf über 100 Spielfeldern versammelten. Mit dabei auch zwei Teams des LAZ Stockerau.

Bereits vergangenen September meldeten sich die Unter-11 und U12 dafür an, bereits zum fünften Mal flog eine Weinviertler Abordnung nach Skandinavien. „Stolz waren wir, die einzigen Vertreter aus Österreich zu sein und unsere Nation bei diesem prestigeträchtigen Event zu repräsentieren“, strahlte Vorstufenleiter Alfred Denninger. Die Delegation umfasste insgesamt 24 Spieler, fünf Trainer, eine Teamassistentin, die Fahnenträgerin Louisa und weitere 50 Begleitpersonen (Anm.: Geschwister, Eltern und Großeltern).

Über 50.000 Fans sorgten für eine unvergessliche Eröffnungsfeier

Erster Höhepunkt war die Eröffnungsfeier im Ullevi-Stadion. Vor 51.000 Zusehern wurde jede der 69 Nationen im Zuge eines bunten Rahmenprogramms präsentiert, was für leuchtende Kinderaugen sorgte. Auch für die Trainer hat sich der Gothia-Cup etwas Besonderes einfallen lassen. Im Rahmen der „Leaders Party“ im Scandinavium, zu der ausgewählte Betreuer aus den rund 70 Nationen eingeladen wurden, wurde die Bedeutung des sozialen Miteinanders und der Wertschätzung im Jugendfußball unterstrichen.

Zum Sportlichen: In der Gruppenphase wurden die beiden LAZ Stockerau-Teams in bunt-gemischte Gruppen gelost. Die U11-Mannschaft traf auf Teams aus Schweden, Peru und den USA, während die U12-Auswahl gegen zwei schwedische Teams und einen französischen Vertreter antrat. Die Spiele wurden im 6+1-System ausgetragen, wobei jede Partie 2x20 Minuten dauerte und auf Kunstrasenplätzen stattfand. Und anfänglich lief alles nach Plan für die Stockerauer: das Team der U11 wurde souveräner Gruppenerster, das Team der U12 erreichte den zweiten Gruppenplatz und schaffte es ebenfalls, sich für das obere Play-off zu qualifizieren, wo die besten Teams in direkten Ausscheidungsspielen aufeinandertrafen.

Aus gegen Schweden und Franzosen

Doch die Konkurrenz wurde immer stärker: Die U12 gewann ihr 1/32-Finalspiel gegen Beirut zwar mit 2:1, musste jedoch im 1/16-Finale eine knappe Niederlage gegen ein konterstarkes schwedisches Team hinnehmen (0:2). Die U11, die mit viel Einsatz und einer frühen 1:0-Führung ins 1/8-Finale startete und auch spielerische Vorteile hatte, musste sich zunehmend der härteren Spielweise der Gegner vom Club FC Franconville PB 1 beugen und verlor 1:3.

Trotz des Ausscheidens zu Beginn der Finalrunden zeigten sich Spieler und Trainer im internationalen Vergleich stolz auf ihre Leistungen: „Unsere Talente hatten die Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen, sich mit Jugendlichen aus aller Welt auszutauschen und unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Neben dem reinen Fußballerlebnis war allen bewusst, dass der Gothia-Cup weit mehr als nur ein sportliches Turnier war - es war eine Plattform, die Verbindungen und lebenslange Erinnerungen schuf“, resümierte Denninger, der sich vor allem bei Teamassistentin Edith Schillinger bedankte, die neben Denninger maßgeblich für die Organisation verantwortlich war.