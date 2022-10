Niederlage zum Saisonauftakt

Werbung

Beim Weinviertler Außenseiter in Korneuburg, wo man seine Heimspiele austrägt, feierten die Innsbruckerinnen in der AVL Women einen 3:1 (27:25, 22:25, 25:16,25:18)-Erfolg. Dennoch war man im Lager der UNIONvolleys nicht unzufrieden, wie Neo-Coach Simon Tribelnig verriet: "Wir sind ziemlich zufrieden, weil Innsbruck in den letzten Jahren schon sehr gut war. Von dem her passt das gut, dass wir einen Satz gewonnen haben."